Amsafe: "Se está dinamitando el camino hacia el 26 de febrero"

“Este jueves se llevó a cabo la paritaria docente. El encuentro fue desde las 13 hs. en la sede del Ministerio de Trabajo en la ciudad de Santa Fe. En el mismo, los gremios docentes de Amsafe, Sadop, Uda y Amet esperaban una propuesta salarial y que se cumpla con la cláusula de actualización automática, pero ninguno de sus deseos se cumplió.

En oposición a lo esperado por los trabajadores, el gobierno aseguró que no pagará la paritaria 2023 y que la paritaria 2024 se hará en base a los recursos de la provincia y no por los índices inflacionarios. Ante esta situación, los presentes explotaron contra la postura gubernamental.

El primero en tomar la palabra fue Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafé: “Queremos que se de cumplimiento a los acuerdos alcanzados. La realidad es que veníamos a discutir la propuesta salarial 2024 y nos encontramos con que el gobierno nos comunica que no va a pagar la paritaria 2023, que se va a quedar con $150.000 que deberían ir al bolsillo del maestro. Encima quieren volver a discutir una política 2024 que la hacen en base a los recursos provinciales y por eso nosotros lo rechazamos”.

Además, el dirigente remarcó que: “Es una paritaria muy dolorosa para los trabajadores y trabajadoras. No puede ser que el Ministerio de Trabajo avale el incumplimiento de un acta paritaria, que se metan en el bolsillo de la persona que trabaja, que la provincia no se preocupe por ellos. El gobierno debe poner el 36% para recuperar lo que perdimos en 2023, ni siquiera para ganarle a la inflación. Sin embargo, con esta postura del gobierno, se está dinamitando el camino hacia el 26 de febrero, hacia el inicio de clases, que después no digan que somos los culpables”.

Fuente Radio Eme