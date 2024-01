Ceres lanzó una campaña contra el dengue que se hizo viral

Como canta Emi, "el gigante", al dengue lo combatimos entre todos y es muy sencillo. Con la ayuda de los vecinos se puede lograr que Ceres continúe sin casos. Hay que acordarse de dar vuelta los tarritos que acumulen agua, de sacar los residuos del patio, de cortar los pastos y de disfrutar del aire libre con repelente.

El objetivo principal del video fue que llegue a cada hogar de la ciudad para poder prevenir la enfermedad y se está cumpliendo de manera exitosa porque el video ya trascendió la provincia de Santa Fe.

La directora de comunicación de Ceres contó que "se viralizó de una forma espectacular casi llega a las 19 mil reproducciones, casi mil veces compartido. Buscamos una nueva forma de comunicar la campaña del dengue porque veníamos viendo que a pesar de todo el trabajo de prevención que hizo la policía municipal que fue increíble, la comunicación estaba siempre en la información institucional y que no terminábamos de generar la recepción esperada y surgió la posibilidad de hacer el tema. Se nos ocurrió Emi que es un artista local que siempre está predispuesto, que le gusta y le mete onda".

El artista Emi "el gigante" expresó que "no me espera esta repercusión, llevo 17 años en la música y esto me hizo más famoso que todos los años que vengo cantando. Muy feliz, mi celular no para de sonar y me llaman de todos lugares, de todas las radios y estoy muy contento. Gracias a Narela, a todo el equipo, Ale, Gianluca, a los adultos mayores por estar y a los policías municipales".