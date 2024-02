Pocos clubes participaron de la primera reunión del fútbol femenino

En primer término informar que la Comisión Municipal de Averias, mediante una nota informó que este año no va a formar parte de los participantes del torneo oficial.

Los clubes que estuvieron presentes fueron Unión SG - Ferro Dho - Atlético Selva y Unión Hersilia.

Mediante una nota Libertad comunicó que tienen una reunión para definir si van a participar del torneo. Unión Arrufó también informó que todavía no había conformado la subcomisión. Atlético Ceres no estuvo presente y no hay información de lo que va a hacer. A pesar de estar presente, Unión SG debe confirmar si juega, aunque tienen todas las chicas para participar y sólo deben solucionar un tema con la Directiva.

Luego de charlar entre los presentes, se resolvió convocar a una reunión para el día 18 de marzo de 2024. En esa reunión se debe decidir quién juega. Por ahora serán en Categoría Sub 15 y Primera.