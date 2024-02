"Es una falta de respeto no participar de la reunión que define lo del fútbol femenino"

"No está bueno faltar, algunos ni siquiera justificaron la ausencia a una reunión importante para darle continuidad al fútbol femenino, se nota que para algunos clubes no es prioridad tener la actividad en su club, lo que realmente es lamentable", afirmó.

Ojeda destacó que "no es un año fácil, todos los sabemos, pero no por eso debemos dejar de practicar una actividad deportiva en un club, que como cualquiera de los que estamos acá en la liga son clubes sociales. Yo desconozco los motivos por lo cual algunos ni siquiera se dignaron a asistir a la reunión, pero te indigna".

A la reunión solo asistieron 4 clubes, y se propuso una nueva reunión para el 18 de marzo, "ojalá que los clubes ahí participen, porque si no se arma un torneo en nuestra liga, pediremos otra vez irnos con Ferro Dho a la liga rafaelina. Yo considero que si nosotros hacemos el esfuerzo para sostener esta actividad deportiva, los otros también deberían poder hacerlo. No se puede de un año para otro dejar de lado todo lo que se hizo el año pasado. Yo también entiendo que le dan importancia al fútbol de los varones en primera, y todo eso, pero esto también es importante para las chicas que lo juegan".

Ojeda sigue sosteniendo que "el fútbol femenino cuando se hizo oficial establecía obligatoriedad para todos los clubes afiliados. Que se les iba a ir exigiendo armar la actividad, y si no lo hacían se los imposiblitaría jugar torneos provinciales o nacionales. Y ojalá que esa palabra se cumpla, porque con solo pagar un poco de plata para no disputar la competencia, no es equitativo con el resto de los que sí se preocupan realmente por potenciar el torneo de las chicas".

Fuente Ceres Ciudad.