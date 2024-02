Pablo Semán en Comunidad de Ideas: “Hay que salir de la perplejidad para entender cómo triunfó una derecha radicalizada"

Comunidad de Ideas abrió su segundo ciclo de encuentros con la presentación del libro “Está entre nosotros. ¿De dónde sale y hasta dónde puede llegar la extrema derecha que no vimos venir?”. La actividad tuvo lugar en la Usina Social y allí estuvieron Pablo Semán, coordinador de la obra, acompañado por Sergio Morresi y Melina Vázquez, que también participan de la misma. Fue presentada por la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Clara García, en tanto que el periodista Damián Schwarsztein fue moderador de una charla donde hubo un intenso ida y vuelta con el público.

Semán comenzó por describir la situación actual del país como “un momento de mucha perplejidad” a partir de la llegada de Javier Milei a la presidencia de la Nación, lo cual revela “una renovación y radicalización de la derecha, que cuenta con organización política, el apoyo de sectores sociales muy diversos y el acompañamiento de una generación de jóvenes que tienen una participación muy activa”. Tal como lo señala el título del libro, es un fenómeno que muchos no vieron venir y por lo tanto, según el autor, persiste en vastos sectores “la idea de que esto que ocurre no está ocurriendo, no ocurrirá ni habrá ocurrido”. Esto muestra “los límites que tenemos para percibir las distintas realidades, las transformaciones sociales y culturales que se dieron a lo largo de los últimos años y derivaron en este escenario”.

En relación a ello, Vázquez invitó a “estudiar a la derecha para comprenderla y encontrar respuestas. Aunque para algunos es una sorpresa estamos ante un proceso de larga data, que se remonta a la vuelta de la democracia”, señaló por un lado. Por otro, también hizo foco en el apoyo juvenil: “Es la primera vez que vemos jóvenes que se ponen camisetas que dicen «Soy de derecha» y además, muchos se reivindican como militantes cuando ni siquiera los del PRO se reconocían como tales en su momento. Estos jóvenes se están organizando hace tiempo”, dijo la especialista y puso como ejemplo la fuerte movilización juvenil contra la legalización del aborto de años atrás.

“Es una derecha revisionista, que reinvindica a (el presidente Julio) Roca, que repiensa el menemismo e inclusive cuestiona que el 24 de marzo -Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia- sea feriado nacional. Es decir, se trata de un fenómeno mucho más profundo”, describió.

En esa línea, Morresi apuntó que el hecho de que el PRO ganara elecciones “rompió un tabú. Antes nadie se identificaba como de derecha; después de (Mauricio) Macri surge una especie de orgullo de serlo. La sensación de entonces también fue «no sucedió» y, sin embargo, (el ex presidente) no se fue en helicóptero sino con un 40% de apoyo. Es decir, que el cambio social y cultural es profundo, es una reconfiguración que viene de antes de Milei y el progresismo sigue sin aceptar que está pasando”.

En tal sentido, Semán dijo que Milei terminó atrayendo a “una parte de la sociedad que ya había cambiado, que se sintió agraviada por la voracidad de la política, por un Estado que sobre-declara presencia y solo hace mímica o hace presencia en muestras gratis, por la indolencia de la casta –y la foto de la fiesta de Olivos mereció la condena más brutal-; y está dispuesta a padecer el ajuste actual que propone”.

En un momento donde el progresismo se pregunta cómo interpelar a los votantes de Milei, el sociólogo advirtió que “no se trata de contenidos sino quien se presenta interpela y hoy el progresismo está cuestionado porque excluye a todo el que no es igual. El macrismo, que en su momento no se animó, luego se sinceró y se bolsonarizó. Entendió el juego y habilitó al jugador que podía ganar”.

Comunidad de Ideas es un espacio abierto y horizontal donde se podrán escuchar las voces de invitados especiales para pensar desde distintas disciplinas y sectores las formas de hacer y abordar cinco cuestiones específicas: la política, el ambiente, la seguridad, la igualdad y el desarrollo económico. El objetivo es reflexionar y construir propuestas superadoras sobre estas temáticas centrales que atraviesan a la sociedad.