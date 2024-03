No al cierre de Télam

Télam no solo es una agencia insignia desde hace 78 años en el país y fronteras afuera, es también la fuente cotidiana de materiales de calidad para cientos de medios de todo el país, que de esa manera pueden informar a las comunidades que habitan en todo el territorio nacional.

La comunicación, como muchos otros bienes y servicios, no puede ser tratada como una mercancía, pues de esa manera numerosos canales de comunicación -públicos y privados- quedaría sin sostén y millones de ciudadanos no tendrían manera de informarse, expresar sus opiniones y participar del debate público.

Si este avance contra la agencia Télam es un paso más en busca de cercenar la libertad de prensa y coartar el derecho a la comunicación, una vez más las cooperativas -y Dypra, como cooperativa de medios de comunicación en particular- plantan la bandera de la democracia, sin la cual no hay libertad posible.

Si el gobierno de turno está preocupado por cumplimentar un ajuste fiscal, no lo encontrará generando cada vez más desempleo y sumiendo a la economía nacional en la recesión.

Si la administración nacional está preocupada por la incorporación de personal de manera irregular en oficinas púbiicas, seguramente tienen los medios para arbitrar esas situaciones y no tirar por la borda décadas de trayectorias de la propia empresa así como de cada trabajador y trabajadora.

Instamos a revertir el desmantelamiento de Télam y expresamos nuestra solidaridad con cada uno de sus trabajadores y trabajadoras, gracias a quienes también nuestras empresas periodísticas pueden llevar adelante su tarea diaria.