Ceresina: Lo tenía San Lorenzo Ambrosetti, pero Unión de San Guillermo lo empató 3 a 3

Unión Cultural y Deportivo San Guillermo, cortó la marcha triunfal de San Lorenzo de Ambrosetti. El andar del equipo ambrosettino se paró tras empatar 3 a 3, en un partido insólito, porque ganaba la visita 3 a 1, pero con dos jugadores menos, Unión se lo empató en el final. Increíble cotejo, que le posibilitó a la banda azul alcanzar su primer punto en el torneo.

Los goles fueron convertidos por parte de Illan Arevalo Linares, Juan Pablo Pato, y Juan Pablo Basualdo de penal. Joaquin Balsamo había descontado en el primer tiempo para el local, pero en una corajeada de los últimos minutos, con dos menos, el equipo de Burkett conquistó los goles de Castoldi, y de penal Baldissone, para sentenciar el 3 a 3. Incluso, en un hecho inesperado, Unión terminó empatando el cotejo con dos jugadores menos, debido a las lesiones de Benitez y de Bálsamo que no pudieron continuar el cotejo. El árbitro del partido fue Jorge Romero.

En sub 23, el partido terminó 1 a 1. Bruno Diaz conquistó el gol visitante, mientras que Mateo Tutera, consiguió el gol local. El partido fue arbitrado por Mario Gorosito.

LA TABLA DE SUB 23:

Libertad 12 - CCAO 7 - San Lorenzo A 7 - Atlético Selva 6 - Unión Hersilia 6 - Atl. Tostado 6 - CACU 6 - San Lorenzo T. 6 - Unión y Juventud 4 - Unión SG 4 - Ferro Dho 3 - Unión Arrufó 0.

LA TABLA DE PRIMERA DIVISIÓN:

San Lorenzo A. 10 - Central 8 - At. Tostado 6 - Ferro Dho 6 - Unión Arrufó 5 - Libertad 5 -Unión Hersilia 5 - Unión y Juventud 5 - Atlético Selva 4 - CACU 4 - San Lorenzo T. 3 - Unión SG 1.

PROXIMA FECHA: 5° DEL TORNEO

SAN LORENZO A VS AT. TOSTADO (Miércoles 10 de abril)

CENTRAL VS AT. SELVA

FERRO DHO VS UNIÓN ARRUFÓ

UNIÓN HERSILIA VS UNIÓN SG

LIBERTAD VS CERES UNIÓN

SAN LORENZO T. VS UNIÓN Y JUVENTUD

Fuente: Ceres Ciudad.