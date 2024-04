El CAT presentó una nota de excepcionalidad para no jugar con Ambrosetti entre semana

El planteo apareció ayer en el programa El Tapón Deportivo. Finalmente el CAT, con firma del presidente Ramses Medina, envió una nota considerando la posibilidad de que se lo exentúe de disputar el partido entresemana ante San Lorenzo de Ambrosetti.

"Yo no me meto en esas cuestiones, son cosas de los dirigentes, pero ojalá se pueda postergar, aunque si me mandan a jugar desde el club tengo que ir y presentar el mejor equipo", destacó Jose Luis Garcia, entrenador del verde.

La decisión final es de la Comisión Directiva de la Liga Ceresina y según trascendidos abren la posibilidad que la Liga acepte el pedido del CAT, teniendo en cuenta que hace más de 11 años ningún equipo de la competencia liguista juega una definición de este calibre.

Mientras tanto, el entrenador verde resaltó la actitud del equipo ante un durísimo rival, "fue un partido que al principio nos manejaron la pelota y nos patearon al arco. A los 15 minutos aprovechamos un golpe de Nacho (Benegas), llamamos a los jugadores, los acomodamos y ahí se emparejó".

El golazo de Demaria, "un gran gol y siempre Esteban busca ese perfil, esta vez le salió bien y pudimos ganar. Pero más allá del gol, todo el equipo mostró mucho carácter", señaló.

Atlético Tostado viajará el sábado para concentrarse en una localidad cercana a María Susana, la sede de la primera final. "Ya nos concentramos en otras oportunidades, es conveniente poder estar cerquita de la cancha rival y no tener que viajar ese mismo domingo que tenes un camino de 420 km", remarcó Jose Luis Garcia.

Fuente: Ceres Ciudad.