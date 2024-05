La sancristobalense Costy Ruiz se destaca en pruebas de fútbol de AFA

A pesar de ser una de las participantes más jóvenes, con menos de 15 años y categorizada en la división Sub 16, Costy compitió contra jugadoras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de mayor edad y experiencia.

En su reciente evaluación, fue probada en un entorno exigente junto a jugadoras de las categorías Sub 20 y primera división, destacando entre un grupo de 10. Costy no solo enfrentó el desafío, sino que también dejó una marca positiva, lo que le permitirá participar hoy en otra práctica intensiva con 22 jugadoras de las divisiones Sub 16, Sub 20 y primera.

La joven sancristobalense sigue persiguiendo sus sueños con pasión, centrada en su desarrollo continuo, la realización de goles y, sobre todo, disfrutando cada momento en el campo. Su camino en el fútbol apenas comienza, y ya ha mostrando signos de un futuro prometedor.

Fuente: Gonzalo Grosso y @sancristobalaldia