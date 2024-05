La séptima fecha dejó a Unión Deportiva Arrufó como único escolta del sólido líder San Lorenzo Ambrosetti. CUDA derrotó 1 a 0 a CACU, mientras que San Lorenzo retomó su performance y goleó a Unión de Hersilia 3 a 1.

En Ceres, CCAO y CAT se dividieron honores en un buen partido empatando 1 a 1. En Tostado, San Lorenzo jugó un mano a mano con Atlético Selva y perdió 1 a 0. Ferro Dho hizo un buen partido y derrotó a Unión y Juventud por 3 a 2.

Por último en Villa Trinidad, en el clásico de la fecha Libertad derrotó a Unión de San Guillermo 1 a 0 y lo eliminó de las chances de la clasificación en el apertura.

En sub 23 se dio la novedad de que Unión de San Guillermo le quitó el invicto al líder de la categoría Libertad Trinidad.

Tabla de posiciones de primera división:

San Lorenzo A. 17 - Unión Arrufó 14 - AT. Tostado 13 - Central 12 (x) - Libertad 12 - Ferro Dho 10 - Unión Hersilia 8 - Atlético Selva 7 (x) - San Lorenzo T. 7 - Unión y Juventud 6 - Ceres Unión 5 - Unión SG 1.

(x) tienen un partido pendiente

8° fecha:

UNIÓN HERSILIA VS FERRO

AT. TOSTADO VS LIBERTAD

UNIÓN SG VS SAN LORENZO T.

AT. SELVA VS UNIÓN ARRUFÓ

CACU VS UNIÓN Y JUVENTUD

SAN LORENZO A. VS CCAO

Fuente: Ceres Ciudad - Martin Farias.