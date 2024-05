Este martes, el Senador Felipe Michlig, la Ministra de Salud Silvia Ciancio y la intendente Alejandra Dupouy encabezaron el acto de puesta en funciones de las nuevas autoridades del Hospital Regional de Ceres.

Nuevas autoridades Hospitalarias

De acuerdo a lo resuelto por el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, la pediatra Romina Galeano asumió como Directora del Hospital Regional Ceres, acompañada por la Dra. Natalia Carruega como Vicedirectora, y el C.P.N. David Ávila como representante del Estado ante el Consejo de Administración.

Los nombrados reemplazan al Dr. Leandro Bonzini, a Daniela Morbidoni y Sebastián Mottura en los respectivos cargos de conducción.

Durante el acto también se destacó la presencia de los diputados provinciales Marcelo González y Sofía Masutti; del Secretario de Participación Social en Salud, Marcelo Dellaporta; la directora de la Región de Salud-Nodo Rafaela, Mariela Talani, la coordinadora de salud departamental Licenciada Carina Dutto; demás autoridades locales, trabajadoras y trabajadores de la comunidad hospitalaria, familiares y representantes de la prensa local.

Toma de Posesión y recorrida

Las autoridades entrantes procedieron a la firma del acta de toma de posesión refrendada por la ministra de Salud, Silvia Ciancio, quién hizo entrega de un obsequio para acompañar a las nuevas autoridades en el inicio de esta nueva etapa. Seguidamente las autoridades recorrieron las instalaciones hospitalarias.

“Estamos reconstruyendo la red de salud porque es el mandato de nuestro gobernador Maximiliano Pullaro. Sabemos lo importante que es este hospital para la región y vamos a seguir trabajando para que cada persona que necesite de la salud pública reciba lo mejor”, afirmó la ministra de salud.

La nueva directora del nosocomio público Romina J. Galeano expresó que “hoy comienza una nueva gestión para la salud en nuestra comunidad, queremos fortalecer y reforzar los espacios de salud, el trabajo en equipo y la red con los efectores de nuestra región”.

“Desde aquí me salvaron la vida en la pandemia del Covid”

“En esta región la salud pública es todo, porque ya no tenemos prácticamente medicina privada. Estoy muy agradecido desde mi representación política y también en lo personal, ya que desde aquí me salvaron la vida en la pandemia del Covid cuando con total pericia y profesionalismo el Dr. Leandro Bonzini actuó con la diligencia necesaria”.

“Agradezco la presencia de la ministra y de todos los miembros de su equipo de trabajo presentes. Es muy importante que podamos acompañar y apoyar las políticas públicas que se llevan adelante desde el gobierno provincial y principalmente las de salud”, aseguró el senador Michlig.

Por su parte, la intendenta de Ceres indicó que “quiero felicitar y acompañar a estas nuevas autoridades que van a tener un desafío muy importante. Desde el municipio queremos trabajar de manera articulada y seguir presentes para acompañar esta nueva etapa”.

Aporte para el CER N° 626

Por otra parte, el Senador Michlig y la intendente Dupouy -junto a miembros del equipo de trabajo- visitaron la Escuela Primaria N° 975 «José Vito Oroño Ceres, en donde fueron recibidos por su directora Carina Pucheta y su Vicedirectora Silvia Macello. Allí hicieron entrega de un aporte de $1.217.598 provenientes del Fondo para la Atención de Necesidades Inmediatas (FANI) con destinado al CER N° 626 “Campo Meslher” (para afrontar gastos de reparaciones causadas por el último temporal), el cual fue recibido por los docentes Claudia Bruno y silvana Aguirre, quienes contaron que “es una escuela rural que se encuentra a 10 km de la ciudad de Ceres en donde asisten 8 alumnos y depende de la escuela N° 975”.

El Senador expresó el agradecimiento al Ministro de Educación José Goity, a la Secretaría de Educación Carolina Piedrabuena y a la Secretaría de Coordinación y Gestión de Recursos María Martín, “por la celeridad de la respuesta y la atención inmediata brindadas en los establecimiento educativos, que ya son 5 que se beneficiaron con estos aportes para sobreponerse de los daños que dejó el temporal”.