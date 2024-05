Liga Ceresina: Se jugó la octava fecha del torneo Apertura 2024

En Cancha de San Lorenzo de Ambrosetti, el local jugó el partido de la fecha frente a Central Argentino Olímpico. Hat trick de Juan Pablo Pato sentenciaron el resultado 3 a 0 a favor del local y le quitó el invicto al aurinegro ceresino.

En Ceres, CACU desperdició otra chance de buscar la clasificación y quedó a un paso de la eliminación al caer con Unión y Juventud 1 a 0. Durante los 90′ el equipo de Bandera propuso todo y lo terminó ganando y metiéndose otra vez entre los clasificados.

CAT y Libertad reeditaron la final del año pasado. Fue triunfo del verde que ya consiguió el pasaporte a la liguilla. La victoria verde fue 2 a 1.

En Hersilia aburrieron Ferro Dho y Unión Hersilia con un 0 a 0. Hersilia, se queda fuera de los 8 clasificados por primera vez en el torneo. En Tostado también San Lorenzo ganó y se metió al lote de los que jugarán liguilla. Fue 2 a 0 ante Unión SG totalmente eliminado de la clasificación.

Este miércoles completan la fecha Atlético Selva vs Unión de Arrufó.

En sub 23 el campeonato tomó una relevancia impresionante sobre el final. Atlético Tostado, Unión San Guillermo y Ferro Dho ganaron partidos importantes. Central quedó en la puertas de la clasificación junto a Libertad Trinidad con 15 puntos.

PRIMERA DIVISIÓN

Árbitro: Juan Carlos Gonzalez

Ceres Unión: 0

Union y Juventud: 1 Gabriel Belizan

Árbitro: Agustín Rossi

San Lorenzo: 3 Juan Pablo Pato (3)

Central: 0

Árbitro: Marcelo Retamoso

At. Tostado: 2 Brian Ocampo - Mariano Moreno

Libertad: 1 Kevin Muñoz

Árbitro: Fernando Retamoso

San Lorenzo T.: 2 Sebastian Quiroz - Nicolas Costich

Unión SG: 0

Árbitro: Mario Gorosito

UniÓn H.: 0

Ferro Dho: 0

Exp: Jausoro (FD)

LA TABLA DE PRIMERA DIVISIÓN:

San Lorenzo A. 20 (C) - AT. Tostado 16 (C) - Union Arrufó 14 - Central 13 - Libertad 12 - Ferro Dho 11 - San Lorenzo T. 10 - Unión y Juventud 9 - Unión Hersilia 9 - Atlético Selva 8 - Ceres Unión 5 - Unión SG 1

(c) Clasificado a liguilla.

NOVENA FECHA:

Unión y Juventud vs At. Selva

Unión Arrufó vs Unión SG

Central vs Unión Hersilia

San Lorenzo T. vs At. Tostado

Libertad vs San Lorenzo A.

Ferro Dho vs CACU

Fuente: Ceres Ciudad.