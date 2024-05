“El Gobierno de Santa Fe va a descontar el día a todos los empleados públicos que hicieron paro”

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro conversó esta mañana en la ciudad de Santa Fe, en la cual se le consultó sobre la medida de fuerza adoptada por empleados estatales y de la educación provincial el pasado miércoles 8.

Al respecto, el mandatario remarcó que “el Gobierno de la Provincia de Santa Fe va a descontar el día a todos los empleados públicos que hicieron paro la semana pasada. Los sueldos tuvieron una recomposición salarial de 24, 26 puntos por encima de la recaudación y nosotros no queremos sacarle recursos a otras áreas ni a todos los proyectos que tenemos que llevar adelante”.

“Sentimos sinceramente que hicimos todos los esfuerzos que estaban a nuestro alcance y, lo planteamos en más de una oportunidad, cómo había crecido la recaudación en un 30 % el mes de marzo, y cómo habíamos recompuesto los salarios de los empleados públicos entre un 54 % y un 56 %. Habíamos hecho una oferta por los dos meses siguientes que iban a rondar -sobre base de diciembre- casi 70 % y esa era la mayor propuesta o la máxima propuesta que podía hacer el Poder Ejecutivo”, explicó Pullaro.

Respecto a la legalidad del descuento, Pullaro dijo que “todos los empleados públicos tienen un derecho constitucional que es hacer huelga, pero estamos en el marco de la ley y de lo que nos permite nuestra Constitución, que es el de descontar el día”.

Recuperar la calidad educativa en las aulas

El mandatario se refirió categóricamente a los 13 días de paro realizados por el sector docente provincial: “Entendemos que los chicos tienen que estar en la escuela, que tienen que tener conocimientos. Y los docentes, y todo el Estado tiene que apostar a que los chicos puedan recuperar la calidad educativa que tuvo la provincia de Santa Fe y con 13 paros no lo vamos a poder lograr”.

Asimismo, el gobernador remarcó que “son 13 los días de paro que han hecho los gremios vinculados a la educación en la Provincia de Santa Fe. Por eso, entendemos que se ha cruzado un límite, un límite que tuvimos mucho trabajo para que no se cruce, porque empezamos a dialogar desde el día 4 de enero con los gremios del sector docente de la Provincia de Santa Fe para no llegar a esto”.

“Vamos a convocar a los gremios esta semana. Pero creemos que sí se cruzó una línea. Y la línea son 13 paros en dos meses y nosotros solo queremos que los chicos estén en la escuela”, cerró el gobernador de la provincia.