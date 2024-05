Caído el Pacto de Mayo, el Socialismo le pide a Milei que "abandone las imposiciones y convoque a un gran acuerdo nacional"

En el marco del 214° Aniversario de la Revolución de Mayo se da el fallido intento del ejecutivo por dejar sellado un acuerdo con gobernadores de todo el territorio, sujeto -como el propio Milei ha manifestado- a la aprobación de la Ley Bases que aún mantiene su debate en el Senado. Es así como desde el sector político presidido por Mónica Fein manifiestan que “un acuerdo nacional no puede estar sujeto a una ley, debe ser realizado abiertamente, de cara a la sociedad, y no en un salón en el que se reúnan apenas el presidente y los gobernadores. Un pacto no puede ser solo un pacto fiscal y mucho menos un pacto para el ajuste de la ciudadanía”.

“Efectivamente desde el socialismo estamos convencidos de que para resolver los graves problemas que atraviesa la nación hace falta un acuerdo. Pero uno muy diferente al que propone el Presidente”, aseguran. “Tenemos la vocación de construir un país más integrado, con mayores libertades pero también mayor equilibrio social, territorial, productivo y con empleo. Un país realmente federal. Una nación que priorice la educación, la salud, la igualdad de género, donde se proteja a las infancias -hoy inconcebiblemente encuentra a seis de cada diez niños en situación de pobreza-”.

El PS llama a convocar a un acuerdo nacional en un momento histórico, donde se encuentra tan cuestionada la política, proponiendo un pacto que revalorice la democracia, la igualdad y la justicia, apostando a una “reorientación de recursos, estrategias y dispositivos, no a una refundación. Un pacto que no sea entre políticos, sino de cara a la sociedad y que ponga a la política en la esfera que le corresponde: la de ser un servicio público”.

Documento: "El pacto que Argentina necesita"

Argentina vive una profunda crisis. Tras atravesar más de una década de deterioro en las condiciones económicas y sociales, la sociedad eligió para el gobierno a un candidato que puso en cuestión el rol del Estado y propuso un profundo reseteo en nuestra democracia tal cual la conocíamos. Por una parte, la nueva administración impulsó rápidamente un paquete de medidas, Decretos de Necesidad y Urgencia y de Leyes con la intención de “refundar” la Argentina. Bajo el pretexto de una “normalización” del país, Javier Milei y Victoria Villarruel implementan un ajuste atroz que ha recaído y sigue recayendo sobre los que menos tienen. Por otro lado, el actual gobierno ha apelado a modos que chocan con las normas de conducta que deben guiar a los representantes democráticamente electos, y ha pretendido atropellar, en más de una ocasión, las instituciones que conforman el sistema republicano.

En este marco y durante su primer discurso ante la Asamblea Legislativa, el 1 de marzo del corriente año, Javier Milei expresó su convocatoria al llamado “Pacto de Mayo”. La convocatoria, más parecida al llamado a firmar un contrato de adhesión que a celebrar un verdadero Pacto basado en el diálogo y el consenso, quedó, según sus propias palabras, sujeta a la aprobación de la denominada “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”. Una Ley considerada imprescindible por el actual mandatario, que incluye un marco para privatizar numerosas empresas nacionales, modificaciones impositivas fuertemente regresivas, la implementación de un régimen de promoción de grandes inversiones que busca primarizar y extranjerizar la economía, al tiempo que promueve una reforma laboral con numerosos aspectos regresivos. El Pacto de Mayo es entonces, la convocatoria a sellar el rumbo que esa Ley promueve para el país.

Efectivamente las y los socialistas estamos convencidos de que para resolver los graves problemas que atraviesa la nación hace falta un pacto. Pero uno muy diferente al que propone el Presidente Javier Milei. Creemos que un pacto para la Argentina futura debe incluir un cambio de rumbo en las funciones estatales, pero no la supresión de las mismas como parece pretenderlo el propuesto por el actual presidente. No se trata ni de un Estado que renuncie a sus funciones ni de uno que se agigante a tal punto de impedir el desarrollo social y personal. Tenemos la vocación de construir un país más integrado, con mayores libertades pero también mayor equilibrio social, territorial y productivo. Un país realmente federal, que apueste al desarrollo del potencial económico del interior productivo postergado. Un país edificado sobre los principios de la justicia y la equidad distributiva, y donde la inversión en infraestructura esté al servicio del desarrollo y no sea una prenda de cambio o una celda en un excel.El Pacto que Argentina necesita debe priorizar la educación, en especial en el ámbito de la educación pública, tanto en los niveles obligatorios como universitarios. La igualdad de oportunidades y la movilidad social ascendente, que son orgullo de nuestra sociedad, deben volver a ser puestas en valor.

El pacto que Argentina necesita es también, sin dudas, un compromiso con la transparencia y la decencia en el manejo de lo público. Un compromiso con el desarrollo sostenible, participativo y plural. El pacto que proponemos debe atender los desafíos de la salud, jerarquizando la atención primaria y la cobertura y acceso a los servicios en todo el país. Nuestro pacto atiende la seguridad de manera integral, mejorando las fuerzas del orden público y garantizando su transparencia y su capacidad profesional. El país se encuentra asolado por la pobreza y las desigualdades estructurales -en gran parte fruto de la profunda injusticia social y degradación institucional que viene sufriendo el país en los últimos años- y que el cambio de gobierno, lejos de mejorar la situación social, la agravó.

Argentina atraviesa momentos dramáticos, vinculados a la situación laboral y a la desocupación. Según el último Informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, los niveles de pobreza ascienden al 57,4% y la indigencia alcanza al 15% de nuestro país. En este contexto, se debe abordar seriamente la protección de las infancias -que inconcebiblemente encuentra a seis de cada diez niños en situación de pobreza- y la igualdad de género desde la esfera pública promoviendo la plena ciudadanía y garantía de derechos para niñas y niños, mujeres y disidencias.

Por ello claro que las y los socialistas abogamos por un pacto. Por un pacto que mejore aquel que hemos construido a partir del restablecimiento de la democracia en 1983. Que nos sitúe en el contexto latinoamericano y fortalezca nuestra integración regional en el marco del Mercosur.

Un pacto, en definitiva, que revalorice la democracia, la igualdad y la justicia. Un pacto que no sea entre políticos, sino que ponga a la política en la esfera que le corresponde: la de ser un servicio público.

Las y los socialistas mantenemos nuestra firme convicción de que un nuevo pacto es posible, pero que este debe ser realizado abiertamente, de cara a la sociedad, y no en un salón en el que se reúnan apenas el presidente y los gobernadores. Al mismo tiempo, creemos que un pacto no puede ser solo un “pacto fiscal” y mucho menos un pacto para el ajuste de la ciudadanía. Lo que buscamos hoy, como lo hemos buscado siempre, es reforzar el pacto democrático y social con más democracia y no con menos. Un pacto que apueste, no por una refundación, sino por una reorientación de nuestro camino. Reorientar recursos, estrategias y dispositivos es, lo sabemos, absolutamente necesario. Debemos hacerlo de cara a la sociedad y junto a ella, en un proceso consensual y democrático, que tenga un solo objetivo: hacer de nuestro país un hogar más próspero, seguro y libre para todas y todos los que habitan en él. A ese pacto convocamos los socialistas.