En la penúltima fecha ganaron CAT, Selva y Unión y Juventud de Bandera que se clasificó

En San Guillermo, el equipo de Zeineddin consiguió derrotar a Unión SG 2 a 1 y ese resultado lo metió de lleno en la clasificación directa. En tanto Atlético Tostado acortó distancia ante el líder San Lorenzo de Ambrosetti que empató ante San Lorenzo de Tostado 1 a 1. El CAT goleó a Unión Arrufó 3 a 0.

Por último Atlético de Selva consiguió ganar un partido que se le complicó en el primer tiempo ante CACU 2 a 1. El miércoles se jugarán dos cotejos que podrían clasificar a dos o tres equipos más a la liguilla. Central recibirá a Ferro Dho, mientras que Unión Hersilia, sin margen de error enfrentará a Libertad Trinidad.

En sub 23, hay una definición tremenda por los últimos lugares de la liguilla. Tambien el miércoles Ferro se juega en esta categoria la chance de ingresar de manera directa a la liguilla, para eso no podra perder contra Central ya clasificado. Por su parte, Libertad ya clasificado buscará ganar para llegar a la última fecha con chances de pelear el 1.

Resultados Primera División:

Árbitro: Agustin Rossi

Atlético Selva: 2 Leandro Marozzi - Matias Gomez

CACU: 1 Ezequiel Toloza

Árbitro: Marcelo Retamoso

San Lorenzo : 1 Kevin Bustos

San Lorenzo A: 1 Gino Simonatti

Árbitro: Mario Gorosito

At. Tostado: 3 Kevin Velazquez - Cesar Moreno (2)

Unión Arrufó: 0

Árbitro: Mauro Roldan

Unión SG: 1 Daniel Benitez

Unión Bandera: 2 Santiago Marquetti - Peralta

La tabla de Primera División:

San Lorenzo A. 24 (C) - AT. Tostado 22 (C) - Union y Juventud 15 (+2) (C) -Unión Arrufó 15 (-1)(C) - Central 14 (+3) - Ferro Dho 14 (+1) - Atletico Selva 14 (+0) - Libertad 12 (+0) - San Lorenzo T. 11 (-8) - Unión Hersilia 10 - Ceres Unión 5 (e) - Unión SG 2 (e)

(c) CLASIFICADOS A LIGUILLA

(e) Eliminados

Última fecha de fase regular 2/6:

FERRO DHO VS AT. SELVA

SAN LORENZO T. VS UNIÓN HERSILIA

UNIÓN Y JUVENTUD VS CAT

UNIÓN ARRUFÓ VS SAN LORENZO A.

LIBERTAD VS CENTRAL

CACU VS UNIÓN SG