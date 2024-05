Moises Ville: Alerta por inseguridad

Una de las fortalezas de nuestra localidad era la tranquilidad y paz que reinaba. Los vecinos sentados en las veredas, caminar por sus calles sin miedo... Pero ahora los hurtos y robos son diarios, múltiples y reiterados; asustan y mucho a sus habitantes, de todas las edades. El acompañamiento de las autoridades locales no alcanza. El accionar policial no es suficiente, pues no tiene eco ante el poder judicial. Las cámaras de seguridad no toman las imágenes necesarias. La prevención no cumple su función.

El Presidente Comunal Marcelo Lind acompañado por miembros de la Comisión dialogaron con los que asistieron, quienes se mostraron muy indignados. Luego se hicieron presentes autoridades departamentales: Subdirector de Policía Natalia Barreto, Comisario Gustavo Burgos e Inspector Rosana Martínez.

Ante el reiterado pedido de vías concretas de solución, el Presidente Comunal prometió una reunión conjunta para el próximo miércoles con autoridades locales, departamentales policiales y de gobierno.

Por Marta Zinger.