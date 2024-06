Juego online ilegal: Provincia amplió la denuncia y suman 385 los sitios demandados

El Gobierno provincial amplió este miércoles la denuncia interpuesta ante el Ministerio Público de la Acusación, el pasado 23 de mayo, por el presunto delito de explotación, administración y operación de juegos de azar (artículo, 301 bis del Código Penal), en perjuicio de la Administración Pública Provincial por parte de sitios web de apuestas. La presentación está firmada por el vicepresidente ejecutivo de la Caja de Asistencia Social-Lotería de Santa Fe (CAS), Daniel Di Lena.

En este caso, la documentación dirigida a la Fiscal General de la provincia, María Cecilia Vranicich, suma 112 nuevos sitios, a los 273 ya enumerados en la denuncia inicial; y se solicita sean bloqueados y se embarguen las cuentas bancarias. Son, por lo tanto, 385 los sitios demandados.

En el escrito se indica que la CAS, como autoridad de aplicación en lo que refiere a los juegos de azar en la provincia de Santa Fe, ha advertido que sumado a los sitios de internet descriptos en la denuncia de fecha 23 de mayo de 2024, “se han detectado otros, que de igual modo permiten apostar al margen de la ley, amén de violar las disposiciones del Código Penal antes citadas y la normativa vigente en materia de regulación del juego, ya que no cuentan con autorización de la Caja de Asistencia Social para funcionar”.

Estos sitios, posibilitan el acceso a “un número indeterminado de habitantes de la Provincia de Santa Fe, entre ellos a menores de edad, a juegos, apuestas y/o sorteos realizados en flagrante violación al marco normativo correspondiente a los Juegos de Azar que se comercializan en nuestra provincia y el resto del país”, se indica en el documento, que afirma que “es claro el perjuicio derivado de la ausencia de limitación de acceso a lugares de juego por parte de menores y el tiempo de exposición de los mismos ante sitios o plataformas que permiten esta interacción de manera irrestricta”.

Asimismo, la denuncia detalla que la actividad desarrollada por sitios de juegos y apuestas no autorizados cuentan con “ausencia de control respecto de las normas y acciones referentes al Juego Responsable y el lavado de dinero”.

Al respecto, Di Lena había señalado que “todos los sitios de dominio de juegos oficiales en Argentina deben contar con un dominio “.bet.ar”. Ese dominio es administrado por https://nic.ar/, y es necesario presentar una serie de documentación de respaldo, entre ellas, las licencias otorgadas por alguna de los veinticuatro organismos reguladores del país. En consecuencia, si un sitio de juego está operando en Argentina y no tiene un dominio “.bet.ar”, es ilegal”, aclaró.

Por otro lado, la presentación realizada al MPA recuerda que, conforme al marco normativo, “todo juego, apuesta y/o sorteo a desarrollarse en el ámbito territorial de la provincia de Santa Fe, cualquiera fuese su modalidad, debe ejecutarse bajo la autorización previa y el posterior contralor” de la CAS, y ninguno de los nuevos sitios de internet web denunciados cumplen con esta disposición.