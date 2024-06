Ayer martes por la mañana, en la Delegación Rosario de la Cámara de Diputados de Santa Fe, se llevó a cabo la primera Audiencia Pública para debatir un proyecto de ley ingresado en la Legislatura de la provincia que tiene como objetivo el fortalecimiento de la Agencia para la Prevención del Consumo de Drogas (APRECOD) organismo dependiente del Gobierno de Santa Fe,a través de la Sub Agencia de Fortalecimiento y Promoción de Habilidades para la Vida y Prevención de Adicciones y la Sub Agencia de Asistencia, Tratamiento y Rehabilitación de Personas con Adicciones. También crea el Observatorio provincial de drogas. Esta Audiencia es la primera de cinco, que se realizarán en las principales ciudades de la provincia durante los próximos meses.

Con más de medio centenar de participantes y veinte oradores, la diputada Verónica Baró Graf fue la encargada de dar inicio a la Audiencia, junto al diputado Pablo Farías, Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de Santa Fe. “Agradezco enormemente a la gran cantidad de asistentes a esta Audiencia. El proyecto que hoy comenzamos a debatir ha sido el fruto de un gran trabajo de un equipo de personas que sostenemos que más allá de lo acertado o no de los esfuerzos del por contener la oferta a través de las acciones de persecución penal, debe desplegarse una estrategia integral y transversal por parte del Estado tendiente a reducir la demanda. Reducir la demanda de estupefacientes y brindar asistencia, tratamiento y reinserción al adicto es responsabilidad del Estado y es parte del principio de reparación integral del derecho de las víctimas. Debemos reparar el daño desde el Estado, por su responsabilidad con la expansión delictiva del narcotráfico, por no haber anticipado, prevenido o mitigado el daño que esta actividad delictiva generó”, expresó Baró Graf.

Y explicó que “Este proyecto plantea la creación de dos sub agencias dentro de la APRECOD. Una de Fortalecimiento y Promoción de Habilidades para la Vida y Prevención de Adicciones y otra para la Asistencia, Tratamiento y Rehabilitación de personas con adicciones. Además propone la creación de un Observatorio Provincial de Adicciones para que la provincia pueda contar con estadísticas certeras sobre esta problemática”.

Luego de la presentación, el primer orador fue el Dr. Gustavo de Vega, reconocido psiquiatra especializado en adicciones, Director de la Asociación AVCD, presidente de la Fundación Perspectivas para el Cambio y Director de la Diplomatura en Adicciones que brinda la UCA sede Rosario. En su alocución hizo un reconto sobre la evolución de las adicciones a lo largo de las últimas décadas y la necesidad de adaptación de las políticas ante el crecimiento alarmante y exponencial de las mismas. “En los últimos años vemos que se han contaminado todas las capas de la sociedad, llegando a un punto álgido luego de la pandemia de Covid 19, sobre todo en lo que tiene que ver con la dependencia y las adicciones no solo a sustancias y a drogas legales e ilegales sino también en lo que refiere a la adicción a la tecnología a través de las pantallas y teléfonos como lo son las apuestas on line desde edades muy tempranas. Por lo tanto pensar en prevención y en abordajes terapéuticos de manera compleja e integral debe ser una prioridad. El hecho de plantear una norma como ésta, que incluye un Observatorio de Adicciones, una dinámica preventiva compleja y que plantea la necesidad de recursos asistenciales adecuados a la época que estamos viviendo es sumamente importante”.

El siguiente disertante fue el Lic. Bruno Casiello, psicólogo especializado en terapia cognitiva integrativa, profesor universitario e integrante de una Asociación No Gubernamental dedicada a tratar a personas con adicciones. En primer lugar destacó la importancia de contar con un Observatorio para conocer la incidencia de las adicciones en la provincia. “Necesitamos números concretos de la incidencia es decir de la cantidad de casos que empiezan a aumentar respecto a una problemática de salud determinada. Al tener una ausencia de estadísticas, no sabemos con exactitud más allá de la percepción que tenemos de que esta problemática está aumentando. Y a la hora de planificar y desarrollar políticas públicas para luchar contra este flagelo, el hecho de saber exactamente cuál es el problema y cuántas personas tienen este problema es sumamente significativo. También es fundamental saber y conocer y calificar las sustancias que se consumen, ya que van cambiando con el correr del tiempo. Porque así como van cambiando las sustancias, también lo hace su calidad y los riesgos para la salud y el deterioro cognitivo se vuelven mucho más abruptos y frecuentes”.

Más tarde, fue el turno de la Dra. María del Carmen Musa, abogada, Jueza de Menores de la ciudad de Rosario, Directora de la especialización en Derecho de Infancia, Adolescencia y Familia de la UCA. La funcionaria destacó también la necesidad de contar con estadísticas claras y precisas para poder actuar en consecuencia. “Celebro la creación de un Observatorio, celebro la creación de las SubAgencias y celebro este proyecto, porque es propiamente una ley, una norma escrita, corta, contundente, no es un ensayo filosófico como suelen ser algunos proyectos. Además me sorprendió gratamente cuando leí que el artículo 2 del proyecto que se define a las adicciones como un trastorno de salud mental. Esa es la base de toda la ley, es un cambio de paradigma, un cambio cultural. ”

Luego, disertó el sacerdote Fabián Belay, fundador y director del Hogar del Padre Misericordioso, un centro de asistencia y tratamiento de las adicciones. “Me parece importantísimo que se hable de prevención. En Rosario hace más de treinta años que no se hace prevención en este tema. Nosotros hablamos de una pandemia que está silenciada. Hoy en día en casi todas las familias hay alguien con un problema de consumo sin distinción de clases sociales. Es un tema que literalmente nos está llevando puestos, no sé si vemos la gravedad de este tema. En muchos países latinoamericanos el narcotráfico maneja un poder inmenso, se mete en la justicia, en la seguridad, en la política. Aquí en Rosario podemos asegurar que ya tenemos la tercera generación de adictos, es tremendo. Ante todo esto, el silencio de quienes tienen responsabilidades públicas es alarmante. Es fundamental pensar en prevención de verdad, hay que problematizar las sustancias y los comportamientos adictivos. Nadie se atreve a problematizar las sustancias, porque es pianta votos. Hace años que no se hacen campañas masivas de prevención, hay campañas para todo menos para la prevención de adicciones. Tenemos que cambiar esta realidad porque cada día es más grave”.

Además de los mencionados, disertaron entre otros, la Dra Silvina Pedrouzo, presidenta de la Comisión de TICS de la Sociedad Argentina de Pediatría, Matías Martino, médico del Centro Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil de Rosario, la docente Virginia Valenzisi, presidenta de la Asociación Docentes por la Educación y autora del libro “Educar en la era de los huérfanos digitales”, Betina Zubeldía presidenta de la Asociación Nacional Madres Territoriales contra las adicciones, el Padre Alejandro Saba de la Iglesia Católica Ortodoxa, Agustín Amelón, Presidente de la Asociación Civil Los Tigres, Sandra Bernini, Vice directora a cargo de las Aulas Radiales EMPA Papa Francisco, Jorge Trasante, Coordinador de grupos de ayuda y Secretario de la Asociación Aprendiendo a Vivir, Cristian Ledesma representante del Club Provincias Unidas.

Cabe destacar que la próxima Audiencia -la segunda de las cinco que se realizarán- se llevará a cabo el día martes 30 de julio en Venado Tuerto.