Una reunión entre clubes, le pondría fecha a la final apertura

La discusión surgió a partir de que el CAT y Atlético Rafaela, por decisión del club rafaelino y Federación, deberán jugar el cotejo de octavos de final este domingo 21 de julio a las 15 hs.

Mientras tanto, y atendiendo que su rival de turno especuló con no encimar tres partidos una misma semana, San Lorenzo de Ambrosetti envió una nota a la Liga Ceresina argumentando se respete lo acordado en reuniones de clubes para que se complete entre semana el cotejo pendiente que deje un equipo al participar de un torneo provincial.

La nota fue remitida al Presidente de la Liga Ceresina, Jorge Keller, quien decidió con sus pares de comisión directiva, convocar a los representantes de los dos clubes a una reunión que se desarrollará hoy en el seno de la Liga.

En la misma los clubes, cada uno con postura firme, deberán ponerse de acuerdo para saber qué día se jugarán los dos partidos que definirán al ganador del primer 50%. Las posturas: CAT pretende jugar 28 de julio la ida y 4 de agosto la revancha. San Lorenzo pretende disputar los dos cotejos, miércoles 24 de julio, y la final el 28 de julio.

Asimismo, mientras el resto de los clubes esperan que este campeonato culmine, se pudo saber que varios clubes han manifestado en un grupo de whatsapp interno de los delegados, que a 6 de ellos no les influye en lo más mínimo jugar la primera fecha del clausura el 4 o el 11 de agosto, por lo cual no emitieron opinión al respecto. Si se supo que esos 6 clubes, respaldan la participación del CAT y la propuesta de jugar las finales de manera distanciada y no en solo cuatro días como pretende San Lorenzo Ambrosetti.

Cabe acotar que el primer partido deberá jugarse en la villa del CAT y el último partido en Ambrosetti.

Fuente: Ceres Ciudad.