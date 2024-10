Comunicado de Amsafe:

"Este martes 29 de octubre, el Ministerio de Educación anunció la incorporación de una hora más de enseñanza en la educación primaria.

Este tema formó parte de la paritaria del 8 de abril. En este sentido, el gobierno de la provincia decide avanzar en esta época del año sin generar el debate y discusión con las y los trabajadores de la educación en el ámbito de la paritaria técnica provincial.

¿De qué manera se va a implementar esta extensión horaria? ¿A qué docentes se les ofrecen esas horas? ¿Cómo las pagarán? Al ser optativa ¿qué ocurre con los docentes que no las quieren tomar o niñas y niñas cuyos padres decidan no enviarlos a cursarlas? ¿Es un nuevo cargo o son horas cátedras?, son algunas de las preguntas y definiciones que se debe discutir.

Además, esta extensión debe ser remunerativa y bonificable, es decir, estar contemplada en la obra social y tener en cuenta el cálculo del haber jubilatorio, como así también respetar la escala de antigüedad.

También recordamos que en esa misma paritaria de abril está especificada la convocatoria a concurso de titularización y traslado en nivel inicial primario y modalidad especial, pero el Gobierno decidió no escuchar a los trabajadores de la educación.

Desde Amsafe exigimos la urgente convocatoria a paritaria técnica y respuestas favorables a cada uno de los temas que venimos planteando en el ámbito paritario".