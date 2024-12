Omar De Felippe, y la Copa para Santiago

(Fuente Revista Sudestada) Y de la mano de este enorme del fútbol argentino, De Felippe. Un ex combatiente en la guerra de Malvinas que alguna vez supo decir: “El fútbol me salvó la vida”, para agregar: “si todos los que volvimos de Malvinas en ese momento hubiéramos tenido la posibilidad de hacer algo, sintiéndonos importantes, se hubiesen salvado muchas vidas. En ese momento no te das cuenta, lo ves con el paso de los años y decís, la pucha, cuántos muchachos podrían estar con nosotros hoy".

Anoche, cuando el réferi pitó, y se selló el 1 a 0 del Ferroviario ante Vélez, lo vimos a Omar entrar al verde césped. Y todo fue abrazo. Y todo fue lágrimas y emoción. Porque se ganó una Copa importantísima, porque nadie los tenía en los papeles, porque De Felippe está acostumbrado a estas hazañas, pero siempre con la humildad de un grande. Porque ahora cuando los festejos mengüen en aquella provincia, Central Córdoba sonreirá de nuevo y volverá a festejar porque ahora, de la mano de De Felippe, jugará la Copa Libertadores de América. También, por primera vez.

¿Cuánto nos impulsa ver a uno de “los pibes de Malvinas”, adentro de una cancha, con una carrera en el fútbol muy amplia, y ahora haciendo historia grande para Santiago del Estero y Central Córdoba? ¿Cuánto somos capaces de comprender de las oportunidades que el 99% de los pibes que mandaron a una guerra absurda impulsada por el terrorismo de Estado en Argentina, no tuvieron? ¿Y cómo es posible -y para repetirlo mil veces más- que nada suceda cuando Milei aplauda y haga alarde de su admiración a Margaret Thatcher, y tanto Bullrich, como Petri, y toda la comitiva cipaya, pretendan que “nos olvidemos de las Malvinas”?

Acá un campeón con historia. Una oportunidad para mandarle un abrazo a Omar, para que se conozca su historia, y festejar desde aquí en los patios santiagueños.