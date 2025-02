Se profundiza el conflicto en Villa Ana

( Fuente: Prensa FESTRAM) La centralidad del mismo implica el desconocimiento de derechos laborales, cometiendo graves infracciones e ignorando la legislación respectiva. Entre los reclamos puntuales se encuentran: No respeta el pago del mínimo garantizado, incumpliendo los mínimos firmados en Paritaria Ley 9996, no cuentan con ART, pagos de sumas no remunerativas y no bonificables (en negro), incorrecta liquidación de sueldos, y no cumple con la entrega de la indumentaria reglamentaria, entre otros. Ante esta actitud intransigente de Comán, FESTRAM ha decidido hacer pública esta situación y acompañar a los compañeros y compañeras en las medidas que vayan decidiendo.