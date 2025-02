Por un caso de rabia en San Cristóbal iniciaron un plan de vacunación en animales

Días atrás, una Médica Veterinaria local atendió a un perro de una familia que estuvo en contacto con un murciélago, según explicó el animal lo tenía aplastado con su pata y por eso acudieron a la consulta, acción que se debe hacer en estos casos. La doctora decidió enviarlo a analizar y dio positivo el resultado, entonces alertó a las autoridades locales que ya pusieron cartas en el asunto.

"Una pareja me vino a consultar que había encontrado un murciélago de día y vinieron enseguida a preguntar qué hacer, eso es lo importante, acudir a un profesional. Les dije que un murciélago de día generalmente está enfermo y seguí los protocolos, se tomó la muestra, se colocó en un pote y se mandó al laboratorio central de Santa Fe, de donde me llamaron al otro día para informarme que había dado positiva. En ese caso me preguntaron si el perro tenía vacuna vigente, el perro tiene 3 vacunas pero no tenía en el último año, había otro perro en la casa que no tuvo contacto y la familia tampoco. El perro tiene que estar 3 meses controlado para ver si tiene algún cambio, si hubiese sido un animal sin vacunar hubiese sido otro tema", explicó la Dra. Adriana Bellone.

Además apareció un segundo murciélago en la vivienda de enfrente donde apareció el primero y está frizado para mandarlo a analizar también.

¿Qué hacer si encontramos un murciélago? "No hay que tocarlo, el murciélago anda de noche o sea que si está en el piso durante el día está enfermo, no hay que agarrarlo con la mano, puede ser una bolsa de nylon si está muerto pero si está vivo con alguna pinza para que no muerda, se pone en un recipiente, se mata si está vivo, se congela, se habla con un profesional o un ente como la municipalidad para enviarlo a analizar, porque un particular no lo puede hacer. Por otro lado, si tenés un perro que tiene una actitud distinta, que está más aplacado o muy nervioso o mira cosas que no hay son síntomas de rabia", respondió la médica ante la consulta y los recaudos que hay que tener en cuenta ante esta situación

En cuanto a la prevención, se realiza una vacunación antirrábica y en la zona donde apareció el murciélago se hace un círculo epidemiológico de control 200 metros a la redonda y este miércoles se llevó adelante la campaña.

Desde la municipalidad de San Cristóbal, la Coordinadora de Medio Ambiente Mariana Jorrat detalló el plan que pusieron en acción en la ciudad, específicamente en el lugar donde apareció el murciélago junto a la Médica Veterinaria Marines Pierantoni, quien es la encargada de colocar las vacunas.

"Detectando el lugar, 200 metros a la redonda se debe hacer una vacunación de perros y gatos, la gente está comprometida, está colaborando y estuvieron predispuestos para vacunar sus mascotas. En un comienzo se espera la confirmación oficial por parte del Ministerio de Salud del programa de zoonosis y vectores, ellos me mandan el análisis de laboratorio, el cual arroja un resultado positivo, posteriormente me envían un protocolo y pedimos 250 dosis para aplicar hasta el momento. Es una vacuna obligatoria que todos los años debe ser aplicada así que pedimos colaboración con eso también".

La vacunación antirrábica es preventiva para esta zoonosis que es una enfermedad infecciosa de origen viral, transmitidas por los animales enfermos con este patógeno, es obligatoria anualmente y gratuita. Esto es para prevenir los casos de rabia que son mortales en los animales y en las personas.

"Cuando un animal infectado ataca a una persona le transmite la enfermedad y hay que hacer un protocolo de emergencia, la persona tiene que ir al hospital o a su médico de confianza, y en cuanto a los animales mordedores tienen que llevarlos al veterinario para aislarlo y vigilarlo 10 días mínimo para ver si tiene signos de la enfermedad que generalmente es neurológico", indicó la Dra. Pierantoni.

Vale recordar que la rabia transmitida por murciélagos es una enfermedad grave que se transmite a los humanos o a los animales a través de la saliva de los murciélagos infectados por mordeduras, rasguños o heridas. Al ser un problema de salud pública que puede representar un riesgo para los seres humanos, los perros y los gatos se debe infomar inmediatamente a las autoridades locales ante la aparición de un murciélago y nunca hay que tocarlo. La vacunación antirrábica es el único método que ayuda a prevenir la rabia.