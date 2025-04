Donde están los 5000 votos que faltan y la caducidad de las PASO

Se registraron 6.883 votos válidos, la concurrencia más baja desde el regreso de la democracia en 1983. El justicialismo sumando sus dos listas se impuso antes sus competidores con 2937 votos, un número bajo para un ganador en la ciudad de San Cristóbal. El caso más recordado fue Egidio Theiler quien fue electo intendente con 1100 votos en la época de la ley de lemas. Obvio que es una PASO y que mucha gente no creyó necesaria participar de una interna que no debió ser. Estas PASO, también funcionan como una encuesta. Radicales y Justicialistas quedaron solo a 538 votos de diferencia, un número que no deja de ser preocupante para la UCR, que puso como candidato a su más importante elector, Horacio Rigo. Que obtuvo 2399 sufragios, quien se enfrentó a un novel Joel Sola, que le termina ganando. Esto obliga al radicalismo a dar vuelta la elección en las generales pensando en el 2027 y en el deseo más candente que tienen los radicales de recuperar la intendencia.

Caritas Felices, banderitas celestes y blancas y semáforos que parpadean

Muchos autos buscando gente de los dos partidos más importantes, la vieja práctica que tanta veces se criticó, pero que sigue siendo algo normal en nuestra ciudad, hasta con los semáforos intermitentes como en otros tiempos para permitir la acarreada de gente sin pérdida de tiempo y la infaltable identificación en los autos de las caritas felices de los radicales y de las banderitas celestes y blancas de los justicialistas. Entre estas dos grandes empresas de transporte exprés, llevaron una gran parte de los 5336 votos que sacaron radicales y peronistas. Hasta este momento todo normal, lo de siempre, palo y a la bolsa.

Lo único que no fue normal fue que la gente, la que no se sube a un auto tan fácil decidió no ir a votar. Otro dato interesante, es el desempeño de la Libertad Avanza, que hicieron una buena elección sin hacer mucha campaña llevando al candidato Josue Mugna a sacar 836 votos. El símbolo del León, también se hizo sentir fuerte en el rubro de los candidatos a constituyentes de la boleta departamental, color celeste, donde la sancristobalense María Virginia Gianolli sacó en la ciudad de San Cristóbal 1773 sufragios, y que el otro liberal, Leonel Esteban Vighetto obtuvo 592 sufragios. Un número que puede ser el techo posible para los libertarios locales. En tanto los del partido vecinalista de San Cristóbal Unida se ubicaron cuartos con su candidata Alejandra Carola Gaitán, quien tendrá una empinada cuesta para recolectar adhesiones de aquellos que no fueron a votar este domingo, al igual que Julian Alloatti todos irán a buscar a ese votante que ayer se quedó en su casa.