(Por Mario Cáffaro- El Litoral) Desde la presidencia del comité provincial de la Unión Cívica Radical, Felipe Michlig, fue el gran armador de Unidos para Cambiar Santa Fe. Desde la banca de senador por San Cristóbal fue uno de los principales actores en trabajar para el dictado de la Ley 14.384 que declaró la necesidad de la reforma de la Constitución. En la próxima convención estará sentado como representante de ese departamento del noroeste santafesino. Estuvo en El Litoral y analizó el resultado electoral del pasado domingo.

- ¿Cuál es la lectura que hace el presidente del radicalismo, senador por San Cristóbal, del proceso electoral del domingo?

- Muy positivo. Pasaron 63 años de la última reforma y 42 años en que recuperamos la democracia. Los nueve gobernadores que pasaron en estos 42 años, todos, intentaron la reforma y nadie lo había logrado. ¿Por qué?. Porque había que superar una mayoría calificada de 13 senadores, - logramos 14- y de 34 diputados -logramos 37 - . Esto se pudo dar gracias a la constitución de este frente heterogéneo, diverso, que tiene el liderazgo de (Maximiliano) Pullaro como gobernador y el acompañamiento de sectores que entendieron que estábamos ante la oportunidad histórica de avanzar en una actualización de nuestra Carta Magna. Cuando se votó y sancionó la actual Constitución, faltaban aún siete años para que el hombre llegue a la luna. Lo marco para graficar todos los cambios que ha tenido la humanidad, que ha tenido nuestro país, nuestra provincia y cada una de las localidades.

Admito que nos hubiera gustado la mayor participación del electorado santafesino. Para mí, fue la elección más importante desde que recuperamos la democracia y me hubiera gustado un 65% de participación. Es cierto que era la primera elección del año, no había clima electoral, dos tercios de los municipios y comunas no tenían Paso. Muchos dirigentes locales no contribuyeron a la concientización. Me quedo con lo positivo de haber culminado un proceso que se intentó durante 42 años.

- La baja participación fue un dato relevante. Hubo falla en la comunicación o la gente se mostró desinteresada ante un hecho que es importante para la política, para el derecho, pero no sé si para el ciudadano común.

- Tal vez faltó más información. En las encuestas, al inicio un 40 por ciento tenía información de que podíamos avanzar en la reforma de la Constitución, terminamos con un 80 y pico por ciento de conocimiento de la gente que se iba a dar la elección para reformar, para elegir los constituyentes. No hay duda que no supimos comunicar debidamente -hablo de todos los actores- como teníamos que hacer llegar la información por la importancia de la elección a los ciudadanos. Hay también un combo que pasa por el descreimiento de la política, de los dirigentes políticos, el enojo de la gente, las urgencias de la gente y nosotros no pudimos concretar la difusión de la importancia que tenía esta elección.

Esta reforma es como abrir una gran puerta hacia el futuro y empezar a desandar ese camino que nos lleve a tener más institucionalidad, mejor funcionamiento de los poderes del Estado, mejor seguridad, justicia cercana al justiciable, más acceso a la salud, mejor calidad educativa, más obras públicas, mejorar la calidad de vida. Ficha Limpia para darle transparencia a la hora de la participación y la elección de quiénes nos van a representar o quiénes van a gobernar.

- ¿Está satisfecho con la elección de Unidos?

- Siempre queremos más, nos hubiera gustado, por supuesto, tener un mejor desempeño. Cuando hacemos un análisis de lo complejo que fue esta elección que hacía 63 años que no se daba, que superamos el piso que teníamos como encuesta, que logramos 33 convencionales, que logramos sacarle más de 20 puntos a la segunda fuerza política, que ganamos en los 19 departamentos, que Maxi ganó en el 97% de las localidades de la provincia, entendemos que es una muy buena elección. Aquellos que pretendían erigirse como oposición han tenido una muy baja performance. ¿Quién era lo que se planteaban como alternativa aprovechando esta elección para el futuro? La Libertad Avanza que termina siendo tercero y el partido de Amalia Granata que termina cuarto, perdiendo el segundo lugar con un peronismo dividido

Estamos a dos convencionales de lograr la mayoría propia. Fue una elección muy buena para el frente Unidos para cambiar Santa Fe.

- ¿Cómo imagina la convención, como espacio de diálogo o va a ser de imposición?

- Lo dije el domingo cuando me tocó decir unas palabras mientras esperábamos que hablara el gobernador. Aún teniendo la mayoría como tenemos, como procedemos en Legislatura o como procede el Ejecutivo y en los ámbitos partidarios, permanentemente vamos a buscar el diálogo y vamos a tratar de construir acuerdos. Vamos a coincidir seguramente en la opinión que esta tiene que ser la mejor Constitución para los santafesinos, que refleje el sentimiento, el sentir, el pensamiento de la inmensa mayoría de los santafesinos. Tiene que ser la Constitución más moderna de la República Argentina. Esta Constitución nos tiene que servir como paraguas para los próximos 30, 40 o 50 años, como lo fue la Constitución que estamos reformando. Esta Constitución tiene que tener la amplitud que nos sirva para las próximas décadas.

- Usted forma parte del Senado hace mucho tiempo, representa al dpto San Cristóbal. ¿Le molesta que algunos sectores hayan basado la campaña atacando a ese cuerpo?

- Lo que molesta es la verborragia, la permanente descalificación de actores políticos que están muy lejos de estar a la altura de las circunstancias, muy lejos. Me molesta que le mientan al electorado, que digan que vamos hacia un sistema unicameral cuando no está habilitada esa discusión. Es incomprensible que quieran eliminar la cámara más federal que tenemos en el ámbito legislativo, donde están representados todos los departamentos y tiene un presupuesto 70% menor a lo que ellos quieren dejar vigente, -la Cámara de Diputados- cuerpo donde la mitad de los departamentos no están representados y el 65% de los legisladores son de Rosario y de Santa Fe.

Lo que molesta es que quieran silenciarnos a los habitantes del interior, del interior productivo, donde hay todavía muchos padecimientos, muchas necesidades, muchos anhelos y muchos sueños que no han podido ser cumplidos, pero donde se trabaja muy duro todos los días para hacer cada día más grande a la provincia invencible de Santa Fe y a la República Argentina. Molesta también que lo digan dirigentes que viven en Buenos Aires y que no conocen Santa Fe, al menos no conocen el interior. Los candidatos de La Libertad Avanza y de Somos Vida, no aparecieron a hacer campaña en la zona. Hacían campaña desde los medios de Buenos Aires.

Nosotros defendemos la santafesinidad y defendemos un proyecto de desarrollo de la provincia de Santa Fe. Ellos nos quieren imponer cuestiones que solamente pueden estar vigentes en el Gran Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires o en el conurbano, pero no se puede trasladar a la provincia de Santa Fe. Este es el gran debate. Nosotros vamos a seguir defendiendo lo que representamos.

- ¿Los senadores están dispuestos a limitar todos los mandatos, de legisladores, intendentes, presidentes comunales?

- Vamos a cumplir a rajatablas el compromiso de terminar con privilegios. Basta de reelecciones indefinidas. Se podrá aspirar a cuatro años más cuatro en un cargo. Sí vamos a tener que estar preparados todos los partidos políticos para sumar cuadros dirigenciales porque cada 8 años vamos a tener un recambio de todos las categorías. Vamos a tener que estar trabajando para renovar la participación de ciudadanos que hoy están alejados de la política y esto va a ser muy beneficioso. Esto no ocurre en ningún otro lugar de la Argentina. La Constitución será de mucha actualidad, muy innovadora. Vamos a terminar con los fueros para los legisladores, por lo menos en lo que es el proceso judicial. Vamos a llevar a las comunas que sean municipalidades con mandatos de 4 años. Vamos a bajar los costos de la política porque las localidades de hasta 20.000 habitantes van a elegir cada 4 años intendentes y concejales. No habrá más elecciones de medio término en la inmensa mayoría de las localidades de la provincia de Santa Fe.

Estamos dispuestos a discutir la baja de los gastos de la política. Lo hablé con el gobernador, con otros colegas. Hay que amoldarse y adecuarse a los tiempos que estamos viviendo y a los reclamos de la sociedad.

Destaco que este planteo de reforma no lo lleva adelante la oposición. En Argentina hemos visto en tantos años que el que gana una elección y el que llega al poder mantiene el status quo, no quiere hacer cambio después. Propuso cambios y después no los hace. Nos ha ocurrido a nivel nacional y a nivel provincial.

El frente Unidos llegó al gobierno y se animó a hacer reforma en la justicia, hacer reforma en lo previsional, en materia educativa donde después de 14 años las clases comenzaron el día que estaba fijado y hacer muchísimos otros cambios. Y nos animamos a ir por la reforma de la Constitución. Ahora que lo logramos, viene esto terminar con privilegios, de consagrar derechos y de bajar los gastos de la política. Esta es la premisa. Viene Ficha Limpia. Fui autor del proyecto, uno de los autores del proyecto que tuvo media sanción. La diputada Ximena Sola también ha trabajado muchísimo y va a quedar consagrado en la Constitución mientras a nivel nacional todavía se está discutiendo y han pospuesto la sesión en que lo iban a aprobar. Vamos a incluir criterios que tienen que ver no solamente con equilibrio fiscal, sino con responsabilidad fiscal para aseguremos en la Constitución el rechazo a posibles gobiernos populistas; donde cuidemos cada peso que aportan los santafesinos y que sean asignados correctamente. No podemos retroceder en lo logrado en lucha contra la inseguridad, en lucha contra el narcotráfico y contra el narcoterrorismo.

Estas son cuestiones que no vamos a renunciar. Otro tema importante que queremos plasmarlo en la Constitución es la prohibición de transferir a la órbita nacional el sistema previsional. Hemos pagado costos por animarnos a buscar un equilibrio, a darle sustentabilidad a la Caja de Jubilaciones.

Vamos a avanzar en que los constituyentes no cobren dieta mientras dure la Convención y que podamos sesionar en la Cámara de Diputados para que sea la la asamblea más austera en la historia de la República Argentina.

Son todas cuestiones que para nosotros son centrales para esta premisa: terminar con privilegios, consagrar derechos y bajar los costos de la política.

En materia de seguridad vamos a terminar con ese garantismo bobo que hemos tenido y tenemos todavía en en la República Argentina. En Santa Fe, ya hemos hecho muchos cambios en la Legislatura, pero tenemos que dar una vuelta de tuerca para definitivamente defender a la víctima y al que delinque que tenga todo el peso de la ley, preso, privado de la libertad.

Otro tema importante es que para ser candidato en la provincia de Santa Fe habrá que residir realmente en la provincia de Santa Fe, no tener domicilio y vivir en el conurbano de Buenos Aires o en otra provincia. Será condición que para ser candidato y representar los santafesinos, ser legislador o conducir los destinos de Santa Fe, vivir en Santa Fe. El que quiere ser representante que reniegue como renegamos tantos, que sufra como sufren tantos santafesinos: que transpiren la camiseta y entonces podrán ser funcionario de la provincia Santa Fe, residiendo realmente en la provincia Santa Fe.