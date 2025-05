El Registro Nacional de Acceso a los Subsidios a la Energía (Rase) permite que los hogares de ingresos bajos y medios mantengan subsidios en sus facturas de luz y gas. Este lunes, a partir de una resolución de la Secretaría de Energía de la Nación, publicada en el Boletín Oficial, el gobierno nacional abrió un proceso de revisión y auditoría del Rase con el objetivo de que los beneficios lleguen efectivamente a quienes realmente los necesitan.



Asimismo, la medida establece nuevas modalidades para consultar y revisar el acceso a los descuentos.

“Esta medida busca mejorar el control para que los subsidios lleguen a quienes realmente los necesitan y afecta a todos los usuarios residenciales inscriptos en el Rase que reciben estas ayudas estatales”, explicó Solange Bobbett, jefa de la Oficina Municipal del Consumidor (OMC) de Rosario.

En el Boletín Oficial se detalla que el proceso de solicitud y revisión de los beneficios del Rase se realizará únicamente a través de una plataforma web específica. En este contexto, la OMC de Rosario informó que se pone a disposición de quienes tengan dudas de cómo realizarlo o crean que los subsidios fueron mal aplicados en sus casos particulares.

Baja inscripción al Rase en Santa Fe

Este proceso de revisión se da en un escenario de escasa cantidad de inscripciones al Rase en la provincia de Santa Fe. Según datos oficiales de abril, hay 1.201.319 usuarios residenciales informados al registro. De ese total, 558.977 personas aún no completaron la inscripción, por lo que se los ubica provisoriamente en el segmento N1, correspondiente a ingresos altos, donde prácticamente no hay subsidios.

Además, se detectó que 79.254 de esos usuarios no inscriptos cuentan con Tarifa Social Provincial, lo que indica que podrían acceder a los beneficios si realizan el trámite. Sin embargo, al no estar registrados, también son considerados dentro del segmento de mayor poder adquisitivo.

En abril solo 4.760 usuarios se sumaron al Rase. Por eso, las autoridades santafesinas insisten en la importancia de que quienes quieran mantener o solicitar los subsidios y cumplan con los criterios de inclusión completen la declaración jurada e inicien el trámite lo antes posible para evitar un mayor impacto en sus facturas.

¿Qué es el Rase y cómo funciona?

El Rase es un registro que funciona bajo la órbita de la Secretaría de Energía de la Nación y que permite contar con los beneficios que te corresponden de acuerdo al nivel de ingresos de hogar. En otras palabras, es un sistema implementado por el Gobierno nacional para segmentar los subsidios a las tarifas de luz y gas según el nivel de ingreso de cada hogar.

Para llevar a cabo el registro se debe completar una declaración jurada, donde los usuarios informan su situación económica y, en base a esos datos, son clasificados en tres niveles:

Nivel 1 (N1): ingresos altos. Reciben subsidios parciales o ninguno.

Nivel 2 (N2): ingresos bajos. Reciben subsidios totales.

Nivel 3 (N3): ingresos medios. Reciben subsidios parciales.

¿Cómo solicitar la revisión del Rase?

Según se informó desde el Boletín Oficial, quienes deseen consultar su estado en el Rase o bien pedir una revisión en sus categorías, deberán hacerlo por medio de la plataforma Trámites a Distancia (TAD) que permite realizar una consulta rápida de la situación de cada usuario donde podrán verificar su categoría y si están recibiendo el subsidio.

Es allí donde los interesados podrán iniciar sus pedidos de revisión. En este sentido, cada usuario deberá completar un formulario para generar su Expediente Electrónico (EE) que permite el seguimiento y análisis de la solicitud. Si la solicitud esta correctamente solicitada, automáticamente se realizarán los ajustes en los niveles de subsidios energéticos asignados.

Cabe recordar que para realizar las solicitudes es indispensable contar con documentación escaneada y legible como DNI (frente y dorso), facturas de luz y gas a nombre del titular, recibo de haberes o comprobante de ingresos y certificado de discapacidad en caso de poseerlo. En casos de denegación por propiedades o vehículos que no posea, se requerirán certificados del Registro de la Propiedad Inmueble o Automotor respectivamente.

Para realizar controles más estrictos contra fraudes, el Gobierno anunció que cruzará datos con Anses y Afip para detectar declaraciones de ingresos incorrectas, lo que podría llevar a la quita de subsidios y exigencia de devolución de montos cobrados en exceso. Es importante destacar que no es necesario inscribirse si ya se está en el sistema, a menos que haya habido cambios en la situación personal.

¿Qué hacer si no puedo acceder al TAD?

Con respeto al uso de la plataforma digital como principal medio de revisión, Solange Bobbett, Jefa de la Oficina Municipal del Consumidor, comentó: “Si bien celebramos esta iniciativa que busca mayor transparencia y eficiencia en la asignación de subsidios, lamentamos que la metodología principal para solicitar revisiones sea a través de plataformas digitales. Esta modalidad, aunque moderniza el sistema, presenta un desafío significativo para nuestros adultos mayores, quienes a menudo tienen menos acceso a internet o desconocen su uso.”

En este sentido, frente a las dificultades de diversos sectores de la población en acceder a la plataforma digital, Bobbet informó que desde la Oficina Municipal del Consumidor de Rosario se ponen a disposición para asesorar y colaborar con los adultos mayores o con quién lo necesite. "Como ya lo hicimos el año pasado, para acompañar cada paso de estos trámites, garantizando que nadie quede excluido por la brecha digital”, detalló Solange.

Es decir que, para quienes no tengan acceso a internet o bien no sepan usar la plataforma web, el trámite de revisión de subsidios podrá seguir realizándose de forma presencial en las oficinas de ANSES. La Oficina funciona de lunes a viernes, de 8.30 a 16 en Córdoba 851.

¿Tengo que inscribirme si recibo asignación, pensión o jubilación?

Sí, tienen que inscribirse todas las personas, incluyendo las que perciben una jubilación, pensión y/o son beneficiarias de programas sociales como la Asignación Universal por Hijo, Progresar y Potenciar Trabajo.

¿Qué pasa si la factura del servicio no está a mi nombre?

Si la factura no está a nombre de quien vive en ese domicilio, se puede realizar la solicitud como usuario de los servicios indicando que no se es la persona titular de la cuenta.

¿Puedo mantener el subsidio si alquilo la propiedad?

Sí, los inquilinos pueden recibir el subsidio como persona usuaria de los servicios.

¿Qué sucede con quienes tienen más de un servicio de gas o luz a su nombre?

En ese caso, solamente se deben completar los datos del servicio de un solo domicilio.

¿La inscripción a este subsidio es compatible con otras prestaciones sociales?

Sí, la inscripción es compatible con otras prestaciones sociales. Las personas beneficiarias de Tarifa Social o Electrodependientes, igualmente tienen que inscribirte para acceder a la bonificación.