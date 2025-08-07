La variante “Frankenstein” del Covid ya se detectó en Argentina

La nueva variante de Covid-19, conocida popularmente como “Frankenstein” y científicamente como XFG, ha sido detectada en Argentina. La secretaria de Salud de Santa Fe, Andrea Uboldi, habló sobre la aparición de los primeros tres casos en la vecina provincia de Córdoba, lo que genera una alerta regional debido a la proximidad geográfica.

La secretaria explicó que, "si bien esta mutación no es más agresiva o mortal que las anteriores, es crucial que los grupos de riesgo mantengan su esquema de vacunación al día". La variante XFG es el resultado de una recombinación genética de las subvariantes LF.7 y LP.8.1.2 de Ómicron.

¿Por qué se la llama “Frankenstein”?

El nombre popular de esta variante se debe a su origen. Según explicó la secretaria de Salud, el virus se va modificando constantemente a través de mutaciones. En este caso, la variante XFG "es el resultado de la recombinación de otras subvariantes, lo que la asemeja al monstruo de Frankenstein, creado con partes de distintos cuerpos", dijo la secretaria.

A nivel mundial, la alerta por esta nueva variante se emitió en enero de 2025. Hasta el 22 de junio fue reportada en 38 países y su circulación aumentó del 7% al 22% en tan solo tres semanas, especialmente en Asia, Europa y América.

En Argentina, el boletín epidemiológico confirmó tres contagios en Córdoba, una noticia esperada por las autoridades sanitarias debido a la naturaleza globalizada del virus. La XFG se transmite al igual que las demás variantes de Covid-19: a través de partículas respiratorias que se esparcen al hablar, toser, estornudar o respirar en espacios cerrados.

Síntomas y grupos de riesgo

Los síntomas de la variante "Frankenstein" son similares a los ya conocidos del Covid. Sin embargo, Uboldi destacó que esta mutación podría tener un mayor compromiso laringeo. Esto se manifiesta con síntomas como disfonía, laringitis, pérdida de voz y dolor de garganta.

"La población general no debería preocuparse en exceso, ya que la infección no representa un peligro mayor. Las defensas adquiridas por contagios previos y las dosis de vacunas ya aplicadas son suficientes para la mayoría".

No obstante, ciertos grupos deben extremar los cuidados y tener su esquema de vacunación completo y actualizado. Estos grupos incluyen a:

- Personas mayores de 65 años.

- Individuos con problemas serios en el sistema inmunológico.

- Embarazadas.

- Niños de entre 6 meses y 2 años que no hayan estado expuestos al virus.

En Santa Fe, la circulación de Covid e influenza se encuentra en niveles muy bajos actualmente. Sin embargo, está en aumento la circulación del virus sincicial respiratorio, aunque afortunadamente afecta a niños más grandes y no tanto a los más pequeños, en parte gracias a la vacuna para embarazadas.

Ante este nuevo panorama, los especialistas hacen hincapié en la importancia de la prevención y la vacunación. Se recuerda a la población que las vacunas son la herramienta más efectiva para combatir estas enfermedades, y que se encuentran disponibles las dosis contra la gripe, el Covid-19 y el virus sincicial respiratorio.