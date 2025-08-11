Si Gisela Scaglia llega a Diputados, protagonizará una instancia particular y con escasos antecedentes

Noelí RojasMas Secciones - Sociedad11 de agosto de 2025
La realidad que atraviesan las familias, los profesionales y las instituciones no es sencilla y preocupa a toda la sociedad, por eso es necesario informarse acerca de este tema y quitar dudas al respecto. Por este motivo, mediante una entrevista, la directora del Centro de Día "Sin Fronteras" de la ciudad de San Cristóbal, Laura Lazzaroni, explicó cómo están trabajando y de qué manera atraviesan la emergencia en discapacidad.
Carlos LuceroActualidad09 de agosto de 2025
La presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados estuvo en las exposiciones rurales de La Criolla y Reconquista, mientras que otras están en agenda. “El interior productivo de Santa Fe, a cualquier zona que vayamos, está enfocado en incorporar la última tecnología, mejorar la productividad, ser cada vez más competitivo", destacó.
El DepartamentalPolítica11 de agosto de 2025
La candidatura a nivel nacional de la vicegobernadora implica cambios en la estructura de poder en Santa Fe.
El DepartamentalActualidad11 de agosto de 2025
La temperatura mínima fue de 8º y la máxima sería de 21°. El Servicio Meteorológico Nacional indica que no hay probabilidad de precipitaciones.
Carlos Lucero11 de agosto de 2025
Extraoficialmente se estaría produciendo un cambio de autoridades en la cúpula de la polìcia departamental, el nuevo jefe serìa un joven quien se desempeñaba como Subjefe URXI. El Lic. Alejandro Tognolo es Director de Policía