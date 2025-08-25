Avellaneda celebró a lo grande el Día del Niño en el Paseo América

El intendente Gonzalo Braidot remarcó el valor de estar presentes: “dediquémonos a cuidar a nuestros hijos, a acompañarlos, a disfrutar de verlos crecer y apoyarlos en este camino que es la vida”, señaló y expresó su agradecimiento a quienes colaboraron con el evento.

Durante la tarde, los más pequeños disfrutaron de espacios de recreación, juegos de kermés, propuestas con conciencia ambiental y la valija viajera, una iniciativa de la Biblioteca Municipal que acerca libros y lecturas a distintos rincones de la ciudad. También hubo demostraciones de academias locales como Gimnasio Vida Fitness, Fitness Club y la Escuela de Danza Romicer, que sumaron ritmo y color a la jornada.

Uno de los momentos más significativos fue la inauguración de la Biblioteca al paso “Valenziana”, un nuevo espacio de lectura y encuentro comunitario que busca fomentar el acceso al conocimiento y la cultura. Para esta ocasión especial, el Coro de Niños ofreció una presentación llena de emoción y alegría.

El cierre estuvo a cargo del grupo Anka Irpas, que compartió su música con las familias y aportó el broche final a una jornada llena de alegría.