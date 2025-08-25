Avellaneda celebró a lo grande el Día del Niño en el Paseo América

Con un multitudinario acompañamiento de familias, la Municipalidad de Avellaneda llevó adelante, este domingo, un gran festejo por el Día del Niño en el Paseo América, que reunió juegos, música, danza y propuestas culturales para todas las edades.

El intendente Gonzalo Braidot remarcó el valor de estar presentes: “dediquémonos a cuidar a nuestros hijos, a acompañarlos, a disfrutar de verlos crecer y apoyarlos en este camino que es la vida”, señaló y expresó su agradecimiento a quienes colaboraron con el evento.

Durante la tarde, los más pequeños disfrutaron de espacios de recreación, juegos de kermés, propuestas con conciencia ambiental y la valija viajera, una iniciativa de la Biblioteca Municipal que acerca libros y lecturas a distintos rincones de la ciudad. También hubo demostraciones de academias locales como Gimnasio Vida Fitness, Fitness Club y la Escuela de Danza Romicer, que sumaron ritmo y color a la jornada.

Uno de los momentos más significativos fue la inauguración de la Biblioteca al paso “Valenziana”, un nuevo espacio de lectura y encuentro comunitario que busca fomentar el acceso al conocimiento y la cultura. Para esta ocasión especial, el Coro de Niños ofreció una presentación llena de emoción y alegría.

El cierre estuvo a cargo del grupo Anka Irpas, que compartió su música con las familias y aportó el broche final a una jornada llena de alegría.

