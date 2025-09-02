Programa 100 Lotes: mañana se sortearán 35 terrenos en Avellaneda

Actualidad02 de septiembre de 2025
La Municipalidad de Avellaneda, junto a la Mesa de Emergencia Habitacional, informa a la comunidad que el miércoles 3 de septiembre a las 12 hs. se llevará adelante el sorteo de 35 lotes, en el marco del Programa "100 Lotes" oportunamente lanzado junto a la Fundación Progresar.

La instancia contará con la participación de la Mesa de Emergencia Habitacional y la presencia de un escribano público, garantizando así la transparencia y validez del proceso.

El sorteo se podrá seguir en vivo a través de las cuentas oficiales de Facebook e Instagram de la Municipalidad de Avellaneda. Si bien no será presencial por cuestiones organizativas, los vecinos tendrán la posibilidad de acompañar este importante momento en tiempo real.

