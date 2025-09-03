Implementan el Buzón de la Vida en San Cristóbal

El día martes, el Intendente Andreychuk junto al Secretario de Obras Públicas, el Encargado del C.A.M.M y los concejales del PJ, presentaron el Buzón de la Vida, una iniciativa que busca combatir la inseguridad en la ciudad. Esta herramienta permitirá a los vecinos realizar denuncias anónimas, especialmente aquellas vinculadas al narcotráfico, y contribuir a disminuir la inseguridad en la localidad.

El Buzón de la Vida consiste en la colocación de urnas cerradas en distintos puntos de la ciudad de San Cristóbal. Esta iniciativa se suma a la labor que ya realizan la Guardia Urbana, el Centro de Alerta y Monitoreo Municipal, el área de obras públicas y la policía.

La ordenanza que establece el Buzón de la Vida fue impulsada en el 2014 por el entonces concejal Cristian Barbini. En esta oportunidad, el actual bloque de concejales del PJ, en conjunto con el municipio, han decidido poner en funcionamiento esta herramienta a pedido de los propios vecinos en la reunión de vecinales abierta a la comunidad, donde fueron ellos quienes solicitaron su implementación inmediata y el municipio se puso en marcha para materializarlo.

El Buzón de la Vida busca fomentar la participación ciudadana en la lucha contra la inseguridad. Los vecinos y vecinas pueden contribuir a hacer de la ciudad un lugar más seguro, denunciando de forma anónima cualquier situación que consideren sospechosa o peligrosa.

"La seguridad es un tema que nos concierne a todos. Estamos comprometidos para trabajar conjuntamente en búsqueda de soluciones efectivas. El Buzón de la Vida constituye otro paso importante en esta dirección y esperamos que sea una herramienta útil para nuestra comunidad", expresaron.