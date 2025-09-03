Implementan el Buzón de la Vida en San Cristóbal

Se trata de una herramienta que se suma para combatir la inseguridad.

Actualidad03 de septiembre de 2025El DepartamentalEl Departamental
1cc9bf26-7b3c-4659-a3b7-3d711929ab13

El día martes, el Intendente Andreychuk junto al Secretario de Obras Públicas, el Encargado del C.A.M.M y los concejales del PJ, presentaron el Buzón de la Vida, una iniciativa que busca combatir la inseguridad en la ciudad. Esta herramienta permitirá a los vecinos realizar denuncias anónimas, especialmente aquellas vinculadas al narcotráfico, y contribuir a disminuir la inseguridad en la localidad.

El Buzón de la Vida consiste en la colocación de urnas cerradas en distintos puntos de la ciudad de San Cristóbal. Esta iniciativa se suma a la labor que ya realizan la Guardia Urbana, el Centro de Alerta y Monitoreo Municipal, el área de obras públicas y la policía.

La ordenanza que establece el Buzón de la Vida fue impulsada en el 2014 por el entonces concejal Cristian Barbini. En esta oportunidad, el actual bloque de concejales del PJ, en conjunto con el municipio, han decidido poner en funcionamiento esta herramienta a pedido de los propios vecinos en la reunión de vecinales abierta a la comunidad, donde fueron ellos quienes solicitaron su implementación inmediata y el municipio se puso en marcha para materializarlo. 

El Buzón de la Vida busca fomentar la participación ciudadana en la lucha contra la inseguridad. Los vecinos y vecinas pueden contribuir a hacer de la ciudad un lugar más seguro, denunciando de forma anónima cualquier situación que consideren sospechosa o peligrosa.

"La seguridad es un tema que nos concierne a todos. Estamos comprometidos para trabajar conjuntamente en búsqueda de soluciones efectivas. El Buzón de la Vida constituye otro paso importante en esta dirección y esperamos que sea una herramienta útil para nuestra comunidad", expresaron.

Te puede interesar
xx

Temporal en la provincia: "Desde el primer momento el Estado provincial estuvo presente”, afirmó Scaglia

Carlos Lucero
Actualidad01 de septiembre de 2025

Lo aseguró la Vicegobernadora tras encabezar junto al gobernador Maximiliano Pullaro una reunión del Comité Operativo Provincial en la que se evaluó el trabajo realizado y diagramaron nuevas acciones ante el impacto de las precipitaciones registradas el domingo. El sur provincial concentra los mayores daños, con evacuados en María Teresa y La Chispa.

Ranking
El Departamental

Recibí las últimas Noticias