Carta del lector

El gobierno de Santa Fe otorgó por decreto el aumento salarial a los docentes pese al rechazo gremial
Se oficializó la suba escalonada de julio a diciembre e incluye mínimos garantizados, actualizar adicionales y alcanza a jubilados.
Carlos Fanjul, pertenece a medios de Prensa en la Localidad de Villa Carlos Paz(Córdoba) Radio Urbana. Nos acercó esta nota para publicar.-Actualidad04 de septiembre de 2025Carlos Lucero
Los molesto a usted/es, con el fin de difundir por favor las anomalias y deficiencia del Registro automotor de San Cristóbal ubicado en la calle Caseros, les resumo sistemáticamente el problema que generó dicho Registro.
Dispongo de una Chevrolet S10 lo cual en su oportunidad compré en la zona de San Cristóbal al Sr Saavedra, este Sr me mandó la documentación con 08 para yo realizar la transferencia del vehículo y el Registro Automotor por fraude y anomalías transfirió a la Pcia de Chaco una camioneta Gemela, conclusion me perjudica a mi transferir mi vehículo, me comunico con el Registro de manera telefónica y me atiende una Srta de nombre Fabiola, me comenta que hubo serios problemas en el mencionado Registro, que me comunicará nuevamente cerca del Mediodía para hablar con el Encargado titular del Registro, porque no se encontraba y había ido al Banco.
Llame durante toda la mañana de ayer y no me respondieron nunca más mi llamada, al día de hoy sigo insistiendo con llamadas y tampoco me recepcionan la llamada. En pocos días más viajaré a San Cristóbal a presentarme personalmente.
Se oficializó la suba escalonada de julio a diciembre e incluye mínimos garantizados, actualizar adicionales y alcanza a jubilados.
Los textos, que fueron elevados al pleno por la Comisión Redactora, introducen cambios en la Corte Suprema, precisiones sobre jueces y magistrados, y dota de rango constitucional a los organismos del MPA, la Defensa Pública y la Defensoría del Pueblo.
Se trata de 12 unidades habitacionales proyectadas para familias de Moises Ville y Ceres.
Se trata de una herramienta que se suma para combatir la inseguridad.
Se trata de un aumento del 7% para el segundo semestre del año. Se garantiza un piso de incremento de 40 mil pesos para julio y de 70 mil para octubre. A diciembre del corriente año, ningún agente deberá ganar menos de 700 mil pesos.
La papeleta tendrá 16 columnas. Provincias Unidas, el armado de Maximiliano Pullaro, aparece cuarto. Fuerza Patria, sexto. La Libertad Avanza, noveno.
Estudió Estadística, dejó su trabajo en una multinacional para hacer reír y hoy es “socia” de Pergolini: la vida de Laila Roth. Vivía de los números, pero lo suyo era la palabra y el chiste. Cómo logró medio millón de seguidores en Tik Tok, el fantasma de la depresión y el escudo del humor.
La papeleta tendrá 16 columnas. Provincias Unidas, el armado de Maximiliano Pullaro, aparece cuarto. Fuerza Patria, sexto. La Libertad Avanza, noveno.
Se trata de un aumento del 7% para el segundo semestre del año. Se garantiza un piso de incremento de 40 mil pesos para julio y de 70 mil para octubre. A diciembre del corriente año, ningún agente deberá ganar menos de 700 mil pesos.