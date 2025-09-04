Carta del lector

Los molesto a usted/es, con el fin de difundir por favor las anomalias y deficiencia del Registro automotor de San Cristóbal ubicado en la calle Caseros, les resumo sistemáticamente el problema que generó dicho Registro.

Dispongo de una Chevrolet S10 lo cual en su oportunidad compré en la zona de San Cristóbal al Sr Saavedra, este Sr me mandó la documentación con 08 para yo realizar la transferencia del vehículo y el Registro Automotor por fraude y anomalías transfirió a la Pcia de Chaco una camioneta Gemela, conclusion me perjudica a mi transferir mi vehículo, me comunico con el Registro de manera telefónica y me atiende una Srta de nombre Fabiola, me comenta que hubo serios problemas en el mencionado Registro, que me comunicará nuevamente cerca del Mediodía para hablar con el Encargado titular del Registro, porque no se encontraba y había ido al Banco.

Llame durante toda la mañana de ayer y no me respondieron nunca más mi llamada, al día de hoy sigo insistiendo con llamadas y tampoco me recepcionan la llamada. En pocos días más viajaré a San Cristóbal a presentarme personalmente.