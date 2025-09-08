Avellaneda presentó la Estudiantina 2025
El acto de apertura se llevará a cabo el 15 de septiembre, en el Club Atlético Tigre. La jornada contará con exhibiciones de escuelas de baile y una batalla de DJs.Actualidad08 de septiembre de 2025El Departamental
“Desde la gestión municipal tenemos claro que acompañar a los jóvenes y fomentar lo que les apasiona es una prioridad. En septiembre, Avellaneda florece y vuelve a tener más vida gracias a ustedes, que son el motor de nuestra ciudad”, destacó el intendente Gonzalo Braidot durante el lanzamiento de la Estudiantina Avellaneda 2025, realizado este viernes 5 de septiembre en la E.E.S.O. N.º 520 del B° Cooperación.
En representación de la Mesa Estudiantil, Ian Goi, de la EFA N.º 8202, expresó su agradecimiento por haber tenido en cuenta muchas de las ideas y propuestas de los jóvenes para esta nueva edición.
El intendente hizo extensivo su agradecimiento a la institución anfitriona, a su directora, Nidia Figueroa, a la Mesa Estudiantil —sin cuyo apoyo la Estudiantina no sería posible— y a los directivos y representantes que recibieron aportes económicos destinados a cubrir distintos gastos vinculados con estas actividades.
Logo y lema
En este marco, se felicitó y presentó a los ganadores de logo y lema, y sus trabajos, los que identificarán a la 34° edición de la Estudiantina. Rebeca Speranza, de la E.E.S.O.P.I. N.º 8206 “Roberto Vicentín”, fue la autora del diseño del logo; mientras que Solange Flores, estudiante de la E.S.S.O. N.º 717, creó el lema: “Solos somos chispas. Juntos, una llama”.
// Los protagonistas, las actividades y números especiales
- Participan más de 2300 alumnos de la ciudad y zona.
- 15 instituciones educativas (Escuelas secundarias, escuelas especiales y centros de día).
- 34 disciplinas (14 deportivas; 12 culturales y 8 integración).
Acto de apertura
Se llevará a cabo el lunes 15 de septiembre, a las 17 hs, en el Club Atlético Tigre. La jornada contará con exhibiciones de escuelas de baile y una batalla de DJs.
Falleció Rosa Tarlovsky de Roinsinblit, una inmensa luchadora por los derechos humanos
Fue Vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo hasta 2021, cuando por su avanzada edad pasó a ser Presidenta honoraria de la institución. Es hija de colonos judíos, Rosa nació en Moises Ville, provincia de Santa Fe, el 15 de agosto de 1919, y pudo abrazar al nieto que la convirtió en Abuela de Plaza de Mayo, Guillermo Pérez Roisinblit, en el año 2000.
