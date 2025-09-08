Avellaneda presentó la Estudiantina 2025

“Desde la gestión municipal tenemos claro que acompañar a los jóvenes y fomentar lo que les apasiona es una prioridad. En septiembre, Avellaneda florece y vuelve a tener más vida gracias a ustedes, que son el motor de nuestra ciudad”, destacó el intendente Gonzalo Braidot durante el lanzamiento de la Estudiantina Avellaneda 2025, realizado este viernes 5 de septiembre en la E.E.S.O. N.º 520 del B° Cooperación.

En representación de la Mesa Estudiantil, Ian Goi, de la EFA N.º 8202, expresó su agradecimiento por haber tenido en cuenta muchas de las ideas y propuestas de los jóvenes para esta nueva edición.

El intendente hizo extensivo su agradecimiento a la institución anfitriona, a su directora, Nidia Figueroa, a la Mesa Estudiantil —sin cuyo apoyo la Estudiantina no sería posible— y a los directivos y representantes que recibieron aportes económicos destinados a cubrir distintos gastos vinculados con estas actividades.

Logo y lema

En este marco, se felicitó y presentó a los ganadores de logo y lema, y sus trabajos, los que identificarán a la 34° edición de la Estudiantina. Rebeca Speranza, de la E.E.S.O.P.I. N.º 8206 “Roberto Vicentín”, fue la autora del diseño del logo; mientras que Solange Flores, estudiante de la E.S.S.O. N.º 717, creó el lema: “Solos somos chispas. Juntos, una llama”.

// Los protagonistas, las actividades y números especiales

- Participan más de 2300 alumnos de la ciudad y zona.

- 15 instituciones educativas (Escuelas secundarias, escuelas especiales y centros de día).

- 34 disciplinas (14 deportivas; 12 culturales y 8 integración).

Acto de apertura

Se llevará a cabo el lunes 15 de septiembre, a las 17 hs, en el Club Atlético Tigre. La jornada contará con exhibiciones de escuelas de baile y una batalla de DJs.