El municipio sigue reforzando el sistema de cámaras de seguridad

08 de septiembre de 2025
En este esta ocasión, fue a partir de un pedido de los vecinos y uno de ellos se encargó de manifestar el agradecimiento al municipio de San Cristóbal.

Paul Fermani contó que en conjunto con los vecinos de barrio Pellegrini realizaron un reclamo para la colocación de una nueva cámara de seguridad que ya se ha hecho efectiva. Además personal municipal reparó una luminaria sobre calle 9 de julio y Piedras.

"Un trabajo comprometido de parte del Intendente, el Secretario de Obras Públicas y el encargado del C.A.M.M pero principalmente con la escucha activa hacia los vecinos trae siempre resultados positivos".

