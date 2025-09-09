Se viene una primavera con temperaturas superiores a las normales

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió su pronóstico climático trimestral para septiembre, octubre y noviembre de 2025. Según el organismo, para la región del Litoral se esperan precipitaciones en valores normales y temperaturas por encima de lo habitual.

El informe indica respecto a las precipitaciones, según la región del país:

- Patagonia: mayor probabilidad de lluvias normales o inferiores a lo normal.

- Litoral, Buenos Aires y La Pampa: lluvias dentro de los valores normales.

- NOA y Cuyo: escenario más húmedo, con probabilidad de precipitaciones normales o superiores a lo normal.

El SMN aclaró que, aunque la previsión apunta al promedio trimestral, no se descartan oscilaciones a menor escala: es decir, podrán registrarse semanas con lluvias abundantes o, por el contrario, períodos secos.

Temperaturas:

Cuyo, Córdoba, Litoral, este bonaerense y sur de Patagonia: valores normales o superiores a lo normal.

Norte argentino (NOA, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, norte de Santa Fe, Corrientes y Misiones): temperaturas dentro del rango normal.

Centro y norte de Patagonia, La Pampa y oeste de Buenos Aires: tendencia a temperaturas superiores a lo normal.

En cuanto a extremos térmicos, no se prevé una ocurrencia más frecuente de olas de calor o frío intenso en el centro y norte del país.

El SMN sugiere seguir de cerca los pronósticos de corto plazo -diarios y semanales- y el sistema de alertas tempranas, dado que la variabilidad subestacional puede generar cambios bruscos.