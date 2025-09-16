Brindan detalles sobre las acciones en Santa Fe en defensa de la universidad pública

En el marco de una semana de acciones en defensa de la universidad y la salud pública que se realizarán en todo el país, este martes se realiza una conferencia de prensa en el Rectorado de la Universidad Nacional del Litoral para brindar detalles de las actividades que se realizarán en la ciudad de Santa Fe.

La conferencia será en la mañana, en la sede del Rectorado (Bv. Pellegrini 2750) y contará con la presencia del rector de la UNL Enrique Mammarella, el decano de la UTN Regional Santa Fe Eduardo Donnet y los secretarios generales de ADUL Oscar Vallejos, de APUL Rubén Nuñez, integrantes de FAGDUT y APUTN y el Presidente de la FUL Roberto Longo.