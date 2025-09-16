Ceres: Se presentó la 54° Fiesta Nacional del Zapallo

Actualidad16 de septiembre de 2025El DepartamentalEl Departamental
Sin título

En las instalaciones del Club Central Argentino Olímpico, se presentó oficialmente la edición 54° de la Fiesta Nacional del Zapallo. El evento se desarrollará los días 10, 11 y 12 de octubre y tendrá muestra comercial e industrial, música en vivo en dos escenarios, danza y gastronomía.

En la conferencia de prensa estuvieron el presidente del Club Andrés Bernabeu, la intendente Alejandra Dupouy, el Senador Felipe Michlig, el Diputado Marcelo González, el Secretario de Gobierno Federico Uberti, Ceferino Díaz, La actual Reina nacional Liz Mata, la primera princesa Demaris López y la embajadora Thiara Cravero.

En la conferencia se dieron los detalles de la organización que, pese a los avatares económicos, se mantiene gracias al trabajo de la comisión directiva.

Te puede interesar
abf5b424-b57a-4e70-8003-5bc9f58c7185

Provincia invierte más de $104.000 millones en infraestructura eléctrica en todo el territorio

El Departamental
Actualidad12 de septiembre de 2025

A través de la EPE, el Gobierno de Santa Fe ejecuta unas 100 obras destinadas a mejorar el servicio eléctrico en toda la provincia. El plan incluye estaciones transformadoras por más de $ 25.000 millones en Rosario, Rafaela y Rincón; la modernización de equipos en San Lorenzo y Santa Fe capital; y el recambio de 132 kV en Rosario que beneficiará a 1,1 millones de usuarios. También se avanza en la ampliación de líneas rurales mediante el Fondo de Electrificación Rural, con impacto directo en productores y familias del interior.

Ranking
fe964d96-cd02-4686-92e6-5d6e5c1268cd

Encuentro Internacional de Poesía: Palabras y versos ocuparon el centro de la escena en San Cristóbal

Carlos Lucero
Mas Secciones - Cultura13 de septiembre de 2025

Culminó la 18° edición del Encuentro Internacional de Poesía "Norma Segades". Fueron dos jornadas donde se destacó la calidad de los textos leídos por escritores que nos visitaron de distintos lugares del país y de nuestra hermana República del Paraguay. De la actividad, también participaron poetas de la ciudad y región. El evento acompañado por una importante cantidad de público se desarrolló en el Liceo Municipal, Casa de Cultura y Sociedad Italiana.

El Departamental

Recibí las últimas Noticias