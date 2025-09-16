Ceres: Se presentó la 54° Fiesta Nacional del Zapallo

En las instalaciones del Club Central Argentino Olímpico, se presentó oficialmente la edición 54° de la Fiesta Nacional del Zapallo. El evento se desarrollará los días 10, 11 y 12 de octubre y tendrá muestra comercial e industrial, música en vivo en dos escenarios, danza y gastronomía.

En la conferencia de prensa estuvieron el presidente del Club Andrés Bernabeu, la intendente Alejandra Dupouy, el Senador Felipe Michlig, el Diputado Marcelo González, el Secretario de Gobierno Federico Uberti, Ceferino Díaz, La actual Reina nacional Liz Mata, la primera princesa Demaris López y la embajadora Thiara Cravero.

En la conferencia se dieron los detalles de la organización que, pese a los avatares económicos, se mantiene gracias al trabajo de la comisión directiva.