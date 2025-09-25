Las 45 personas que vieron el triple crimen en Florencio Varela: ¿pueden ir presas?

La palabra de Javier Alonso y la transmisión en redes sociales

El ministro confirmó que los asesinatos fueron transmitidos en vivo a través de una red social. El video estuvo destinado a un grupo de personas cerrado, por eso, cerca de 45 personas presenciaron en tiempo real el crimen, que fue presentado como un acto de advertencia.



En charlas con Todo Noticias, el Ministro de Seguridad explicó: "Sí, para un grupo cerrado. Esto es la información que nosotros relevamos en la investigación. Esta es la información y que tendría que ver con el móvil del homicidio, esta persona que es el capo del grupo, en esa sesión dice: 'Esto le pasa al que me roba droga’“. El dirigente también confirmó que uno de los cuatro detenidos fue el que confesó la transmisión por redes sociales: “Toda esa sesión de tortura fue transmitida por redes sociales y la habrían visto 45 personas. Fue un hecho de disciplinamiento para las chicas, pero también para diferentes integrantes de esa organización”.

El triple crimen de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez en Florencio Varela sigue conmocionando al país.

Desde el punto de vista legal, quienes vieron la transmisión no pueden ser considerados delincuentes: “El que ve una transmisión en vivo de un delito, no comete ningún delito. Puede ser durísimo, pero el que la vio en TikTok en vivo no cometió ningún delito”.

Cuándo y cómo mataron a las chicas en Florencio Varela

En primer lugar, los resultados preliminares que se conocieron en la tarde del miércoles señalaron que la data de la muerte de las tres jóvenes es de hace cuatro días.



Las chicas fueron asesinadas entre la noche del viernes y las primeras horas de la madrugada del sábado. Además, se supo que los crímenes se cometieron uno a uno.

En cuanto a los datos sobre cómo mataron a las jóvenes, se supo que la primera tenía un importante golpe en el cráneo con hundimiento y fracturas; la segunda, un profundo corte en el abdomen que habría sido realizado ya una vez fallecida. La tercera víctima sufrió golpes, puñaladas e intentaron calcinar el cuerpo.

Otra de las pistas macabras que habla de lo que se llama un “crimen mafioso” es que una presentaba parte de sus dedos cortados.