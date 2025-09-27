Dos fallecidos en distintos accidentes ocurridos en San Guillermo y Monte Oscuridad

Las 45 personas que vieron el triple crimen en Florencio Varela: ¿pueden ir presas?
El triple crimen fue transmitido en vivo y 45 personas lo vieron. ¿Cometieron un delito?
Ayer viernes un hombre falleció en un establecimiento agrícola de Monte Oscuridad al ser impactado por un chimango, y hoy sábado a las 10 30hs. en la rotonda de San Guillermo un masculino de 52 años, que se movilizaba una motocicleta marca Kawasaki 1000, perdió el control del rodado y fallecióPoliciales27 de septiembre de 2025Carlos Lucero
Muerte Accidental: personal policial, tras recibir llamado telefónico solicitando presencia Policial en un Establecimiento Rural a raíz de un accidente laboral, se hace presente constatando que a raíz de una mala manipulación de un implemento agrícola(chimango), este se desprende, cayendo sobre el cuerpo de su operador, un masculino de 53 años. El mismo, es atendido en el lugar por medico en turno, quien informa su deceso. Se dio conocimiento a fiscal interviniente.. El lamentable suceso ocurrió en la tarde del viernes, cuando la víctima trabajaba en un campo de Monte Oscuridad. El hombre fallecido, vivía en Col. 10 de Julio, aunque trabajaba en Monte Oscuridad. Intervino Policía de Monte Oscuridad.
En la rotonda acceso a la localidad, por causas que se tratan de establecer, un masculino de 52 años, que se movilizaba una motocicleta marca Kawasaki 1000, una única parte interviniente y lo hacía por Ruta Provincial N° 23 de Sur a Norte, impacta en la rotonda con un muro donde figura el nombre de la ciudad. Se hizo presente la ambulancia del SEMI quien asiste a la víctima y constata su deceso. Se da conocimiento a la fiscal en turno, quien ordena se convoque a Personal de División científico Forense. La Ruta permaneció cortada mientras se trabajó en el lugar.
El triple crimen fue transmitido en vivo y 45 personas lo vieron. ¿Cometieron un delito?
Además, la policía logró recuperar elementos que habían sido robados días atrás.
Personal de la Subcomisaría 1° se encuentra trabajando un hecho de Lesiones Graves Accidentales por el uso de arma de fuego.
San Cristóbal: personal policial de la Comisaría 1° y Comando Radioeléctrico, lograron recuperar una moto, la cual había sido sustraída desde Calle Pueyrredón al 400 y otros inmuebles menores.
Desde el cambio de la normativa de feriados, se suma un día extra de descanso en octubre. También hay finde XL en noviembre.
El triple crimen fue transmitido en vivo y 45 personas lo vieron. ¿Cometieron un delito?
Fue durante un encuentro con integrantes del Centro de Exsoldados Combatientes de Malvinas de Santa Fe y de la Federación de Veteranos de Guerra de la provincia.
Lo dijo la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, acompañada por el diputado provincial Pablo Farías, en la entrega de las becas en la ciudad de Santa Fe. Es para atletas atletas y entrenadores del centro norte provincial que recibieron distinciones por logros deportivos alcanzados durante el 2024.
Ayer viernes un hombre falleció en un establecimiento agrícola de Monte Oscuridad al ser impactado por un chimango, y hoy sábado a las 10 30hs. en la rotonda de San Guillermo un masculino de 52 años, que se movilizaba una motocicleta marca Kawasaki 1000, perdió el control del rodado y falleció