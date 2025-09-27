Dos fallecidos en distintos accidentes ocurridos en San Guillermo y Monte Oscuridad

Ayer viernes un hombre falleció en un establecimiento agrícola de Monte Oscuridad al ser impactado por un chimango, y hoy sábado a las 10 30hs. en la rotonda de San Guillermo un masculino de 52 años, que se movilizaba una motocicleta marca Kawasaki 1000, perdió el control del rodado y falleció

Rotonda de San Guillermo donde ocurrió uno de los accidentes

Monte Oscuridad:

Muerte Accidental: personal policial, tras recibir llamado telefónico solicitando presencia Policial en un Establecimiento Rural a raíz de un accidente laboral, se hace presente constatando que a raíz de una mala manipulación de un implemento agrícola(chimango), este se desprende, cayendo sobre el cuerpo de su operador, un masculino de 53 años. El mismo, es atendido en el lugar por medico en turno, quien informa su deceso. Se dio conocimiento a fiscal interviniente.. El lamentable suceso ocurrió en la tarde del viernes, cuando la víctima trabajaba en un campo de Monte Oscuridad. El hombre fallecido, vivía en Col. 10 de Julio, aunque trabajaba en Monte Oscuridad. Intervino Policía de Monte Oscuridad.

San Guillermo:

En la rotonda acceso a la localidad, por causas que se tratan de establecer, un masculino de 52 años, que se movilizaba una motocicleta marca Kawasaki 1000,  una única parte interviniente y lo hacía por Ruta Provincial N° 23 de Sur a Norte, impacta en la rotonda con un muro donde figura el nombre de la ciudad. Se hizo presente la ambulancia del SEMI quien asiste a la víctima y constata su deceso. Se da conocimiento a la fiscal en turno, quien ordena se convoque a Personal de División científico Forense. La Ruta permaneció cortada mientras se trabajó en el lugar.

