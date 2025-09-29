Secuestraron droga en una vivienda de Villa Trinidad

Personal de PDI División Microtrafico y Operativa Distrito Ceres, tras realizar diligencias investigativas ordenadas por la Fiscalia de Ceres, llevó a cabo un allanamiento en una vivienda ubicada en la zona urbana de la localidad de Villa Trinidad.

En el lugar se procedió al secuestro de elementos de interés para la causa: material estupefaciente fraccionado para su comercialización y telefonía móvil.

A partir de los elementos hallados se le formó causa a una mujer que ya cuenta con reincidencia en relación a este accionar delictivo.