La escuela Martín Fierro de Colonia 2 Rosas y La Legua festejó su centenario

En una jornada cargada de emoción, la comunidad educativa de la Escuela N° 6220 “Martín Fierro” celebró su centenario junto a una gran cantidad de vecinos, ex alumnos, ex docentes, cooperadores y familias. Las actividades fueron encabezadas por las autoridades del establecimiento educativo Directora Porf. Lorena Mansilla y Marina Eugenia Gallotto. Además acompañaron el festejo el Senador Felipe Michlig, los Diputados Marcelo Gonzalez y Sofia Massuti, la Presidenta Comunal Carina Frank, Director Provincial de Educación Rural Pedro Oggero, la Supervisora Viviana Reynoso, el Delegado Regional Horacio Rigo, la Coordinadora Pedagógica Raquel Martino, el ex Pte. Comunal Hugo Frank, También participaron docentes y alumnos de localidades vecinas,

Por otra parte la Cámara de Senadores y Diputados hicieron entrega a la Directora Lorena Mansilla de la Declaratoria de Interés, como también así los funcionarios del Ministerio de Educación efectuaron la entrega de una Bandera de Ceremonia al establecimiento.

Se vivio una tarde de emoción y reencuentro de varias generaciones de alumnos, docentes y familias que dieron paso por la escuela. Culminado el acto protocolar se llevó a cabo la cena en homenaje al Centenario, asistieron mas de 300 personas. Una verdadera fiesta.