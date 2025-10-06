Se colocaron buzones de la vida en San Cristóbal

Personal municipal estuvo trabajando durante la semana pasada en la colocación de dos buzones de la vida en la ciudad, ubicados en:

- Estación Terminal de Ómnibus

- Centro de Salud de barrio José Dho (Chacabuco 1990)

Allí podrás realizar tu denuncia de manera anónima sobre cualquier evento sospechoso o situación que te preocupe. Tu participación es fundamental para construir una ciudad más segura.

"Entre todos, podemos hacer la diferencia. Si ves algo, decí algo. Tu denuncia puede ayudar a prevenir un delito o a resolver un problema", indicaron desde el municipio.