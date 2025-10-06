Se colocaron buzones de la vida en San Cristóbal

Carlos LuceroActualidad05 de octubre de 2025
La acción forma parte de un plan de preservación de biodiversidad de la zona de donde está emplazado el viaducto, integrada a la Reserva Hídrica Natural ‘Laguna Juan de Garay’. “El ambiente es componente esencial en las decisiones de la Provincia. Esta histórica obra pública impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro demuestra que se puede avanzar en infraestructura protegiendo nuestro patrimonio natural”, aseguró el ministro Estévez.
Carlos LuceroActualidad05 de octubre de 2025
Colonia Dos Rosas y La Legua se vistió de gala para protagonizar el festejo de los 100 años de su Escuela Martín Fierro N° 6220.
El DepartamentalActualidad06 de octubre de 2025
En lo que va del año, la empresa realizó más de 80.000 inspecciones a raíz de denuncias anónimas y entrecruzamiento de datos. Asciende el porcentaje de efectividad, y la energía recuperada alcanza 130% respecto del mismo periodo de 2022 y 2023.
El DepartamentalPolítica06 de octubre de 2025
Plan de colaboración que permita destinar material recuperado para el mejoramiento de caminos rurales estratégicos.
El DepartamentalDeportes06 de octubre de 2025
Este domingo se realizó “La Lucila Corre”, la carrera que organiza el pueblo con la participación de excelentes corredores y corredoras locales y de pueblos vecinos.