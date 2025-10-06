Falleció una mujer en un accidente de transito en San Guillermo

Se produjo un accidente de tránsito en Ruta Provincial N° 23 y Jujuy, donde entraron en colisión una motocileta la cual era conducida por una femenina la cual falleció. La otra parte resultó ser una camioneta. La Ruta se encuentra cortada en ambas manos y se desvía el tránsito por una calle paralela. Intervine personal de la Comisaría 5°. Se ampliará

06 de octubre de 2025
