Falleció una mujer en un accidente de transito en San Guillermo

Te puede interesar

La bacteria "buena" que puede evitar pérdidas en la industria ganadera El Departamental Actualidad 06 de octubre de 2025 Investigadores de la UNL están desarrollando una innovadora solución biotecnológica para uno de los problemas más persistentes de la ganadería: la contaminación del forraje.

EPE sigue detectando conexiones irregulares y asciende a $2.900 millones el dinero recuperado por el fraude El Departamental Actualidad 06 de octubre de 2025 En lo que va del año, la empresa realizó más de 80.000 inspecciones a raíz de denuncias anónimas y entrecruzamiento de datos. Asciende el porcentaje de efectividad, y la energía recuperada alcanza 130% respecto del mismo periodo de 2022 y 2023.

La escuela Martín Fierro de Colonia Dos Rosas y La Legua festejó su centenario Carlos Lucero Actualidad 05 de octubre de 2025 Colonia Dos Rosas y La Legua se vistió de gala para protagonizar el festejo de los 100 años de su Escuela Martín Fierro N° 6220.

Nuevo puente Santa Fe -Santo Tomé: Provincia salvará más de 600 lapachos Carlos Lucero Actualidad 05 de octubre de 2025 La acción forma parte de un plan de preservación de biodiversidad de la zona de donde está emplazado el viaducto, integrada a la Reserva Hídrica Natural ‘Laguna Juan de Garay’. “El ambiente es componente esencial en las decisiones de la Provincia. Esta histórica obra pública impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro demuestra que se puede avanzar en infraestructura protegiendo nuestro patrimonio natural”, aseguró el ministro Estévez.