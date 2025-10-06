Falleció una mujer en un accidente de transito en San Guillermo
Se produjo un accidente de tránsito en Ruta Provincial N° 23 y Jujuy, donde entraron en colisión una motocileta la cual era conducida por una femenina la cual falleció. La otra parte resultó ser una camioneta. La Ruta se encuentra cortada en ambas manos y se desvía el tránsito por una calle paralela. Intervine personal de la Comisaría 5°. Se ampliaráActualidad06 de octubre de 2025Carlos Lucero
La bacteria "buena" que puede evitar pérdidas en la industria ganadera
Investigadores de la UNL están desarrollando una innovadora solución biotecnológica para uno de los problemas más persistentes de la ganadería: la contaminación del forraje.
EPE sigue detectando conexiones irregulares y asciende a $2.900 millones el dinero recuperado por el fraude
En lo que va del año, la empresa realizó más de 80.000 inspecciones a raíz de denuncias anónimas y entrecruzamiento de datos. Asciende el porcentaje de efectividad, y la energía recuperada alcanza 130% respecto del mismo periodo de 2022 y 2023.
La escuela Martín Fierro de Colonia Dos Rosas y La Legua festejó su centenario
Colonia Dos Rosas y La Legua se vistió de gala para protagonizar el festejo de los 100 años de su Escuela Martín Fierro N° 6220.
Nuevo puente Santa Fe -Santo Tomé: Provincia salvará más de 600 lapachos
La acción forma parte de un plan de preservación de biodiversidad de la zona de donde está emplazado el viaducto, integrada a la Reserva Hídrica Natural ‘Laguna Juan de Garay’. “El ambiente es componente esencial en las decisiones de la Provincia. Esta histórica obra pública impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro demuestra que se puede avanzar en infraestructura protegiendo nuestro patrimonio natural”, aseguró el ministro Estévez.
Sin caminata en la peatonal
Los disturbios en la peatonal obligan a Milei a cambiar su agenda en Santa Fe: enfrentamientos y 3 detenidos en la zona del Puerto
Gestiones junto a la Cooperativa Santa Rosa para mejorar caminos productivos
Plan de colaboración que permita destinar material recuperado para el mejoramiento de caminos rurales estratégicos.
La Lucila corre: Exitosa jornada social, cultural y deportiva se vivió en la localidad
Este domingo se realizó “La Lucila Corre”, la carrera que organiza el pueblo con la participación de excelentes corredores y corredoras locales y de pueblos vecinos.