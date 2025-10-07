Trabajo conjunto entre municipio y vecinales

La semana pasada, el Intendente Marcelo Andreychuk y el Secretario de Gobierno Ramiro Muñoz estuvieron reunidos con integrantes de la Comisión Vecinal de barrio Mariano Moreno, dialogando y estrechando lazos para continuar trabajando por la ciudad que merecemos.

"Como siempre recalcamos, hacer una ciudad mejor es tarea de todos, el trabajo conjunto siempre trae grandes resultados. Felicidades a los integrantes de la vecinal y a cada uno de los vecinos de San Cristóbal que eligen construir comunidad", indicaron en las redes del municipio.