Curso de Promotores Gerontológicos en Arrufó

La Comuna de Arrufó, junto al Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la Provincia de Santa Fe, invita a participar del Curso de Promotores Gerontológicos, a cargo de la Subsecretaría de Personas Mayores.

Una capacitación destinada a fortalecer el acompañamiento, la inclusión y el cuidado integral de las personas mayores en nuestra comunidad.

Departamento San Cristóbal – Arrufó
Inscripción por teléfono al 3425 166282

Programa de Formación de Promotores Gerontológicos

Es una capacitación en temáticas gerontológicas pensado como un proceso capaz de generar cambios que requieren instituciones y comunidades, para brindar prestaciones integrales a las personas mayores titulares de derechos de todo el territorio santafesino.

El objetivo es generar un doble impacto positivo: formación de RRHH calificado para la atención domiciliaria e institucional de las personas mayores, brindando herramientas teórico-prácticas, y por otro lado mejorar la calidad de vida de las personas mayores evitando institucionalizaciones innecesarias, tratando que permanezcan el mayor tiempo posible en sus domicilios.

