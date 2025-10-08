Premian a investigador de Conicet-UNL por su tesis doctoral sobre innovaciones para el Alzheimer

La Cámara de Diputados sancionó la ley que limita el uso de los DNU
La ley, que ya venía con media sanción del Senado y que ahora podría sufrir el veto presidencial, cosechó 140 votos a favor, 80 negativas y 17 abstenciones.
Iván Sanchís, docente de la FBCB y becario de Conicet fue distinguido por su trabajo doctoral sobre péptidos innovadores para tratar el Alzheimer. El galardón otorgado por Biomolecules, reconoce la mejor tesis en el área de las moléculas biológicas.
Iván Sanchis, graduado de la Licenciatura en Biotecnología y doctor en Ciencias Biológicas por la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), recibió el Premio a la Mejor Tesis Doctoral 2024 en Biomoléculas otorgado por la revista internacional Biomolecules. Se trata de un reconocimiento de alcance mundial que distingue cada año a la investigación doctoral más destacada en este campo.
La tesis de Sanchis fue realizada en el Laboratorio de Péptidos Bioactivos (LPB) del Departamento de Química Orgánica de la FBCB, bajo la dirección de Álvaro Siano. En ella, el grupo de trabajo aplicó estrategias químicas y computacionales innovadoras para diseñar, sintetizar y evaluar péptidos capaces de inhibir enzimas clave vinculadas al Alzheimer. “Logramos desarrollar nuevas secuencias con alta potencia y propiedades multifuncionales —incluyendo actividad antioxidante y antiagregante— que muestran un gran potencial como candidatos terapéuticos”, destacó Sanchis.
“Para nuestro grupo de trabajo este reconocimiento es un orgullo sin precedentes. En un contexto en el que la ciencia argentina se encuentra tan cuestionada, recibir un premio internacional de esta magnitud demuestra que desde nuestro país podemos hacer investigación de calidad a la altura de referentes mundiales. Ojalá que distinciones como esta contribuyan a generar mayor conciencia en la sociedad sobre el valor de la investigación científica y de la universidad pública, que son pilares para construir un futuro mejor” enfatizó Siano, líder del equipo de investigación.
Reconocimiento y publicación en la revista
El premio incluye un bono económico de 800 francos suizos, un certificado y un vale para publicar un artículo en la revista sin costo de procesamiento durante un año. Además, constituye un fuerte estímulo para la proyección internacional de jóvenes científicos. “Lo importante del premio es que la revista entrega un único galardón en el mundo, y resulta muy destacable que este año haya sido elegido un trabajo de nuestra Facultad y Universidad, considerando que en ediciones anteriores ganaron investigadores de países como Australia y España”, subrayó el investigador.
Con esta distinción, la Universidad Pública y el Conicet reafirman su posicionamiento en la producción científica de excelencia, aportando a la generación de conocimiento y a la búsqueda de soluciones innovadoras para problemas de salud de gran relevancia social.
La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, días atrás identificó a un hombre de 20 años B. A. D. por el delito de estafa.
La inversión supera los 20 millones de pesos y permitirá garantizar agua segura para toda la comunidad educativa.
Política Obrera va con lista propia de candidatos a diputados, Marilín Gómez encabeza la lista, está radicada en la ciudad de Santa Fe. es trabajadora de la salud y es enfermera. Publicamos una entrevista que nos alcanzó el partido.
La medida de la Anmat de la empresa de inyectables ubicada en Rosario se dio tras detectar incumplimientos graves a las normas de calidad farmacéutica.
Se produjo un accidente de tránsito en Ruta Provincial N° 23 y Jujuy, donde colisionaron una moto, la cual era conducida por una mujer que falleció. La otra parte resultó ser una camioneta. La Ruta se encuentra cortada en ambas manos y se desvía el tránsito por una calle paralela. Intervine personal de la Comisaría 5°.
“Rosario está refloreciendo, volvió a ser la ciudad que era y eso es hermoso”, dijo el gobernador Maximiliano Pullaro, acompañado por la vicegobernadora Gisela Scaglia y el intendente Pablo Javkin, sobre el masivo espectáculo por los 300 años de la ciudad.
En el marco de la celebración del Centenario de la Escuela N°6220 "Martín Fierro". El Senador anunció la obra del acceso a la localidad, decida por el Gobernador Maxi Pullaro y la Vicegobernadora Gisela Scaglia.
Personal Policial se encuentra investigando dos hechos delictivos perpetrados en locales comerciales.