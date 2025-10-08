La Anmat suspendió otro laboratorio ubicado en la provincia de Santa Fe por irregularidades

La Cámara de Diputados sancionó la ley que limita el uso de los DNU
La ley, que ya venía con media sanción del Senado y que ahora podría sufrir el veto presidencial, cosechó 140 votos a favor, 80 negativas y 17 abstenciones.
La medida de la Anmat de la empresa de inyectables ubicada en Rosario se dio tras detectar incumplimientos graves a las normas de calidad farmacéutica.Actualidad08 de octubre de 2025El Departamental
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) suspendió preventivamente las actividades productivas de Laboratorios Polybius S. A., con sede en Rosario. La decisión se formalizó el pasado 3 de octubre mediante la Disposición 7355/2025 y apunta a garantizar la seguridad de los medicamentos elaborados en el país.
El alerta sobre la compañía surgió a raíz de inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud de Santa Fe, que había cerrado preventivamente la firma P. L. Rivero y Cía S. A., vinculada a Polybius como elaborador de especialidades medicinales inyectables. Durante la revisión, los auditores identificaron irregularidades en los registros de producción, incluyendo retrasos en la documentación y la falta de firmas responsables en protocolos de análisis de lotes de solución isotónica de cloruro de sodio de 500 ml.
Aunque las condiciones de higiene, ventilación e iluminación de la planta fueron consideradas "adecuadas", se detectaron calificaciones vencidas de áreas claves y registros desactualizados. Estas deficiencias, según la Anmat, vulneran el sistema de calidad farmacéutico y constituyen un riesgo potencial para la salud de los pacientes. La autoridad sanitaria indicó que el laboratorio no cumplió con los principios de Buenas Prácticas de Fabricación ni con la planificación y validación de procesos, elementos esenciales para garantizar la eficacia y seguridad de los medicamentos.
"La suspensión preventiva busca proteger a la población", señala la Anmat
“Es responsabilidad de la dirección de la empresa asegurar que todos los productos sean seguros y estén debidamente documentados. La suspensión preventiva busca proteger a la población mientras se realizan las investigaciones pertinentes”, señalaron desde la Anmat.
La medida incluye la apertura de un sumario sanitario contra la compañía y su dirección técnica, con la posibilidad de sanciones adicionales según los resultados de la investigación.
La ley, que ya venía con media sanción del Senado y que ahora podría sufrir el veto presidencial, cosechó 140 votos a favor, 80 negativas y 17 abstenciones.
La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, días atrás identificó a un hombre de 20 años B. A. D. por el delito de estafa.
La inversión supera los 20 millones de pesos y permitirá garantizar agua segura para toda la comunidad educativa.
Política Obrera va con lista propia de candidatos a diputados, Marilín Gómez encabeza la lista, está radicada en la ciudad de Santa Fe. es trabajadora de la salud y es enfermera. Publicamos una entrevista que nos alcanzó el partido.
Iván Sanchís, docente de la FBCB y becario de Conicet fue distinguido por su trabajo doctoral sobre péptidos innovadores para tratar el Alzheimer. El galardón otorgado por Biomolecules, reconoce la mejor tesis en el área de las moléculas biológicas.
Se produjo un accidente de tránsito en Ruta Provincial N° 23 y Jujuy, donde colisionaron una moto, la cual era conducida por una mujer que falleció. La otra parte resultó ser una camioneta. La Ruta se encuentra cortada en ambas manos y se desvía el tránsito por una calle paralela. Intervine personal de la Comisaría 5°.
“Rosario está refloreciendo, volvió a ser la ciudad que era y eso es hermoso”, dijo el gobernador Maximiliano Pullaro, acompañado por la vicegobernadora Gisela Scaglia y el intendente Pablo Javkin, sobre el masivo espectáculo por los 300 años de la ciudad.
En el marco de la celebración del Centenario de la Escuela N°6220 "Martín Fierro". El Senador anunció la obra del acceso a la localidad, decida por el Gobernador Maxi Pullaro y la Vicegobernadora Gisela Scaglia.
Personal Policial se encuentra investigando dos hechos delictivos perpetrados en locales comerciales.