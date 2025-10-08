Marlín Gómez de cara a las elecciones del 26 de octubre

Ranking

Falleció una mujer en un accidente de tránsito en San Guillermo Carlos Lucero Actualidad 06 de octubre de 2025 Se produjo un accidente de tránsito en Ruta Provincial N° 23 y Jujuy, donde colisionaron una moto, la cual era conducida por una mujer que falleció. La otra parte resultó ser una camioneta. La Ruta se encuentra cortada en ambas manos y se desvía el tránsito por una calle paralela. Intervine personal de la Comisaría 5°.