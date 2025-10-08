Identifican a una persona que estafó por $454.000.

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, días atrás identificó a un hombre de 20 años B. A. D. por el delito de estafa.

Actualidad08 de octubre de 2025Carlos Lucero
La investigación fue iniciada el día de ayer por parte del personal de la Policía de Investigaciones del Distrito San Cristóbal, a raíz de una denuncia por estafa, dónde B. A. D. realizaba pagos con una tarjeta de crédito Visa, la cual no estaba a nombre de el, y por lo que no estaba autorizado, por un monto total de $454.000.
Cabe destacar que este hombre ya tendría denuncias por hechos similares. 

Atento a ello, personal policial se constituyó en el domicilio del sindicado, sito en calle Hipólito Irigoyen N° 800, donde se realizó requisa domiciliaria.
Por orden de la Fiscal interviniente Dra. Hemilce Fissore, se identificó a un hombre B. A. D. delito de Estafa.

