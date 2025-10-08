Identifican a una persona que estafó por $454.000.

La investigación fue iniciada el día de ayer por parte del personal de la Policía de Investigaciones del Distrito San Cristóbal, a raíz de una denuncia por estafa, dónde B. A. D. realizaba pagos con una tarjeta de crédito Visa, la cual no estaba a nombre de el, y por lo que no estaba autorizado, por un monto total de $454.000.

Cabe destacar que este hombre ya tendría denuncias por hechos similares.

Atento a ello, personal policial se constituyó en el domicilio del sindicado, sito en calle Hipólito Irigoyen N° 800, donde se realizó requisa domiciliaria.

Por orden de la Fiscal interviniente Dra. Hemilce Fissore, se identificó a un hombre B. A. D. delito de Estafa.