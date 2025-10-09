Entrega de material didáctico y kits de prevención contra el dengue

En un esfuerzo conjunto por combatir el dengue, el Intendente Marcelo Andreychuk, la Coordinadora de Ambiente Mariana Jorrat, la Coordinadora de Educación Carolina Morel y el Asesor Legal Joel Sola, entregaron material didáctico y kits de prevención a escuelas primarias y jardines de infantes de la ciudad. Este material didáctico fue confeccionado por integrantes del Programa LEO y tiene como objetivo enseñar a los más pequeños a prevenir el dengue a través del juego y la educación.

La prevención del dengue es fundamental en todas las edades, pero es especialmente importante en los niños. Al enseñarles desde una edad temprana, podemos crear una cultura de prevención y cuidado que se reflejará en sus hogares y entorno. El material didáctico entregado es una herramienta valiosa para que los docentes puedan abordar este tema de manera interactiva y divertida. Además del material didáctico, se entregaron kits de prevención que incluyen artículos para cuidarnos del mosquito y prevenir la propagación del dengue.

"Recordemos que la prevención del dengue es una responsabilidad compartida. Sin criaderos no hay mosquito, y sin mosquito no hay dengue. Juntos podemos hacer la diferencia y crear un entorno más seguro y saludable para todos", manifestó la coordinadora de Ambiente, Mariana Jorrat.